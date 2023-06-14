Летние маршруты открываются в природном парке «Вулканы Камчатки»

На Камчатке на территориях сети природных парков «Вулканы Камчатки» открылись шесть летних маршрутов и закрылись пять зимних.

Так, в парке «Налычево» можно пройти по маршрутам «Кордон Центральный – Таловские источники» и «Кордон Центральный – Аагские нарзаны». Доступен маршрут «Пиначево – кордон Центральный», где на пути от Семеновского приюта еще есть снежные участки. Открыт автомобильный маршрут «Радыгино – кордон Центральный» и «Авачинский перевал и экскурсия Верблюд».

В природном парке «Вилючинский» открыли летний маршрут к Вилючинскому водопаду и закрыли снегоходные маршруты к озерам Зеленое и Тополовое. Также уже недоступны маршруты «Пятая стройка – кордон Центральный» «По следам Берингии» и «Река Налычева – река Островная: Транзитный».

Начальник отдела охраны сети природных парков «Вулканы Камчатки» Валерий Скоморохов рассказал ИА KamchatkaMedia, что на территории, в частности, в горах, есть снег, туристам необходимо учитывать это при выборе снаряжения. Снеговая обстановка и уровень воды в реках каждый день меняется, оперативную информацию можно получить в учреждении.

Агентство уточняет, что 9 июня были открыты летние маршруты в природных парках «Быстринский» и «Ключевской». Для посещения туристы должны оформить разрешение. Сделать это можно либо при личном обращении в офисы сети природных парков «Вулканы Камчатки», либо в мобильном приложении «Зеленая кнопка», либо на портале «Госуслуги».

Ранее сообщалось, что, согласно соцопросу, две трети россиян (66%) в этом году планируют воплотить мечту о путешествии по РФ. Отмечалось, что большинство россиян хотели бы посетить Сочи. Далее идут Алтай, Анапа, Санкт-Петербург, Москва, Байкал, Камчатка и Карелия.