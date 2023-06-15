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«Столото» продлило партнерство с комплексом ГТО

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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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«Столото» заключило соглашение о продлении стратегического партнерства со Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом «Готов к труду и обороне» (ГТО). Документ был подписан в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), говорится в пресс-релизе крупнейшего распространителя всероссийских гослотерей.

Подписантом соглашения выступило ООО «Легенда» — официальный лицензиат ГТО.

Как отметила директор по спонсорству и корпоративной социальной ответственности холдинга S8 Capital (в который входит «Столото») Оксана Тубман, стратегическое партнерство «Столото» и комплекса ГТО — это «достойное продолжение традиций поддержки спорта со стороны лотерей» в России. Тубман напомнила, что при поддержке компании был открыт центр ГТО на Воробьевых горах, который посетили более 24 тыс. человек. «Продление стратегического партнерства позволит и дальше вносить вклад в развитие массового спорта и продвижение здорового образа жизни среди россиян», — добавила она.

«Столото», которое стало стратегическим партнером комплекса ГТО в прошлом году, оказывает поддержку федеральному методическо-выставочному центру. Это многофункциональное спортивное пространство, оснащенное современным мультимедийным и выставочным оборудованием. Центр работает в тестовом режиме с декабря 2022 года на территории спортивно-туристического комплекса «Воробьевы горы».

С 2019 года комплекс ГТО вошел в состав Федерального проекта «Спорт – норма жизни!», который является частью «Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2030 года», за реализацию которой отвечает Минспорта.

С 2014 года все лотереи в России — государственные, их организаторами являются Министерство финансов РФ и Министерство спорта РФ, а проводятся они под государственным надзором ФНС России. Государственные лотереи, распространяемые «Столото» (входит в многопрофильный холдинг S8 Capital Армена Саркисяна), являются значимым источником пополнения бюджетов разных уровней РФ с целью финансирования социально значимых объектов и мероприятий, в том числе мероприятий по развитию физической культуры и спорта, спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва, таким образом внося соразмерный вклад в улучшение качества жизни россиян.

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