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Аналитики подсчитали средний чек пользователей сервисов доставки продуктов в России

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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В марте этого года средний чек пользователей сервисов доставки продуктов в России снизился до 1 088 рублей, следует из результатов исследования, которое презентовало издание «Бизнес-секреты». В рамках аналитического проекта Tinkoff Data специалисты изучили, как развивается рынок доставки на дом продуктов и предметов первой необходимости после пандемийного бума.

Отмечается, что в период пандемии коронавируса клиенты заказывали продукты редко и на крупные суммы — в январе 2020 года средний чек составлял 2 188 рублей. К весне 2023-го доступность услуги, в том числе в регионах, и скорость доставки выросли — количество покупок увеличилось, а средний чек снизился. Если в начале 2020 года в среднем клиенты совершали в месяц 1,3 транзакции, то в первом квартале 2023-го показатель вырос до четырех.

В целом, согласно исследованию, за 2020 год количество пользователей сервисов доставки продуктов увеличилось в семь раз, а с января 2020-го по апрель текущего года — в 13 раз. По данным Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), в 2022 году обороты в продуктовой категории онлайн-заказов составили 659 млрд рублей.

Аналитики также определили, что 39% покупателей продуктов онлайн весной этого года оформляли доставку в Москве и Московской области,15% — в Санкт-Петербурге и Ленобласти, а 46% — в других российских регионах.

«Основной клиент e-grocery — женщина в возрасте от 20 до 39 лет. На этот возрастной сегмент приходится 83%, от всех покупателей, кто хотя бы раз в месяц оформляет доставку продуктов на дом. При этом e-grocery «молодеет»: доля покупателей до 25 лет выросла с 16 до 32%, а доля покупателей с 25 до 35 лет снижается», — рассказали авторы исследования.

В рамках проекта специалисты изучили обезличенные транзакции более 30 млн клиентов «Тинькофф». При этом учитывались операции, совершенные в пользу крупнейших игроков продовольственного рынка, которые осуществляют доставку на дом. Результаты исследования были представлены в пространстве Tinkoff Media Dome.

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