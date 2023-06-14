Выпускной в 2023 году — что это за праздник и как его провести

24 июня в столице состоится общегородской выпускной, об этом 13 июня сообщили на сайте мэра Москвы. Праздник пройдет на территории Парка Горького. Столичных выпускников будет ждать красная дорожка, фотозоны, цирковое шоу, киберспортивные площадки и большой концерт. На сцену выйдут более 60 исполнителей, в том числе Артур Пирожков, Люся Чеботина, Филипп Киркоров, Shaman, Глюк’оZa, Мот и другие. Артистов для своего праздника выпускники выбирали сами с помощью голосования.

Однако праздновать выпускной будут не только в столице, ведь это праздник для всех, кто завершил обучение и приступает к новому жизненному этапу. О том, кто придумал отмечать выпускной и какие выпускные платья в тренде в 2023 году, читайте в материале «Известий».

Выпускной — что это за праздник

Выпускной вечер — это торжественная церемония окончания учебы в школе, вузе или колледже. Он также празднуется в детских садах.

Обычно выпускной состоит из двух частей — официальной и неофициальной. Во время первой выпускникам торжественно вручают аттестаты и дипломы о полученном образовании. Вторую часть праздника вчерашние школьники и студенты организуют на свое усмотрение.

Отмечать выпускные с размахом начали в период правления императора Петра I (1689-1725 годы). Тогда грандиозные праздники устраивали для выпускников московской школы математических и навигационных наук.

Со временем в некоторых учебных заведениях появились свои традиции празднования. Например, воспитанники Пажеского корпуса его Императорского величества, учрежденного в 1759 году, придумали дарить выпускникам кольца с одинаковым символом. Так пажи из одного выпуска могли узнать друг друга.

До XIX века выпускной был исключительно мужским праздником, так как девушки обучались на дому и зачастую не допускались в высшие учебные заведения. Однако позже родители стали приводить дочерей на выпускные, чтобы выбрать им подходящего жениха.

После Октябрьской революции 1917 года выпускные вечера были признаны буржуазными развлечениями и запрещены. Однако к 1930-м годам традиция праздновать окончание учебы вернулась. Правда, торжества проходили в более строгой атмосфере, пышные наряды и макияж были запрещены. Тем не менее, после официальной части для выпускников устраивались танцы.

Традицию празднования выпускных оборвала Великая Отечественная война. 21 июня 1941 года юноши и девушки по всей стране наслаждались праздником, а на следующий день было объявлено о начале войны. Многие выпускники отправились на фронт сразу после торжества. Поэтому 21 июня и в День скорби, 22 июня, в России не проводятся выпускные.

После войны выпускные вечера вернулись в жизни молодых людей и стали во многом напоминать современные торжества. Тогда же появилась традиция встречать рассвет вместе с классом.

В 1970-х годах произошел модный бум. Девушки начали делать на праздник макияж и прически, тщательно выбирали самое красивое платье. Тогда же выросли затраты на выпускной — около 45 рублей на семью, что было очень большой суммой.

В 1990-х годах многие выпускники мечтали встретить новый этап своей жизни на палубе теплохода, на праздниках зазвучала современная музыка. К 2000-м годам популярным местом для проведения выпускного стали рестораны, к проведению торжества присоединились ведущие.

Когда пройдет выпускной в 2023 году

В 2023 году министр просвещения России Сергей Кравцов рекомендовал провести школьные выпускные в единые дни для всех субъектов страны. Торжественные церемонии должны пройти 23-24 июня. Даты выпускных в вузах каждое учебное заведение устанавливает самостоятельно.

Выпускной 2023 в школе

Выпускной — самое волнительное событие для школьника после экзаменов. К нему начинают готовиться заранее, выбирают место проведения, программу праздника и наряды, ведь этот вечер должен стать особенным.

Выпускному предшествует праздник прощания со школой — последний звонок. Чаще всего он проходит в конце мая и носит официальный характер. В этот день директор, завучи и классные руководители произносят напутствия для своих подопечных, в актовых залах выступают со словами благодарности ученики. Иногда в завершение торжества проводятся символические акции, например, посадка деревьев на территории школы.

После экзаменов, в июне, проходит выпускной вечер. Он разделен на две части — официальную и неофициальную. Во время первой выпускникам вручаются аттестаты, а также медали и другие награды за заслуги перед школой. Также проводится концерт, в котором участвуют учителя и родители.

Неофициальная часть проводится в соответствии с пожеланиями выпускников. Чаще всего это развлекательная программа в ресторане, лофте или на другой площадке.

В большинстве городов России также проходят общегородские выпускные, в которых могут принять участие выпускники всех местных школ. На таких мероприятиях организуют фотозоны, выступления известных исполнителей, фудкорты, и многое другое.

В Санкт-Петербурге в честь выпускников ежегодно проходит праздник «Алые паруса», во время которого по Неве проплывает корабль с красными парусами, а над ними взрываются фейерверки. Главный праздник выпускников возродили в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала.

Выпускной в вузе в 2023 году

Формат выпускного в вузе зависит от традиций учебного заведения, однако чаще всего он также состоит из официальной и неофициальной части. Сначала проходит вручение дипломов, которое может сопровождаться студенческими выступлениями и поздравлениями от ректора и преподавателей. В некоторых университетах студенты приходят на вручение дипломов в мантиях и фотографируются с одногруппниками на фоне своей альма-матер.

После официальной части выпускники могут организовать неформальный праздник на свое усмотрение.

Выпускной в детском саду в 2023 году

В детских садах также проводятся выпускные в честь окончания первой ступени обучения и начала школьной жизни. В этот день проводятся утренники и спектакли, малышам дарят грамоты об окончании детского сада и иногда — альбом с фотографиями. В некоторых детских садах также накрывают стол со сладостями для выпускников и их родителей.

Как отпраздновать выпускной в 2023 году

Торжественная часть выпускного обычно организуется учебным заведением, и повлиять на ее программу выпускники не могут. Однако для неофициальной части выпускного почти не существует ограничений.

Если праздник в ресторане с ведущим, диджеем и конкурсами кажется банальным, можно устроить тематическую вечеринку. Вечер в стиле Звездных войн, Пиратов Карибского моря, стиляг или какой-либо исторической эпохи даст простор для фантазии и запомнится надолго.

Также можно провести выпускной на природе с барбекю и песнями под гитару. Правда, в таком случае стоит продумать удобный маршрут, выбрать подходящее место и соблюдать технику безопасности, особенно при обращении с огнем.

Еще один вариант активного выпускного — лазертаг или пейнтбол. Это командные игры, которые подойдут дружному классу или группе. Для небольшой компании можно организовать квартирник с душевными разговорами, вкусным чаем и ненавязчивой музыкой.

Выпускной в 2023 году — платья

Выбор выпускного платья для многих девушек так же важен, как и сам праздник. За вдохновением для наряда можно обратиться к модным трендам 2023 года. Этим летом популярны следующие модели:

платья, украшенные пайетками, или наряды из блестящей ткани;

платья с перьями;

платья с бахромой;

бархатные платья;

пышные вечерние платья с А-силуэтом («платья принцессы»);

платья-комбинации в бельевом стиле с яркими аксессуарами;

мини платья;

платья ярких неоновых расцветок;

платья-пиджаки;

платья с вырезом на ноге;

платья с воланами;

платья с открытой спиной или открытыми плечами.

Несмотря на тренды, главное в выпускном наряде — чтобы он радовал выпускницу и нравился в первую очередь ей самой. Поэтому выбрать можно что угодно, в том числе брючный костюм или стильный комбинезон.