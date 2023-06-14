В Сочи заявили об отсутствии пострадавших после выхода из берегов реки Мацеста

Жертв и пострадавших в результате выхода из берегов реки Мацеста в Сочи нет, заявила администрация города в Telegram-канале 14 июня.



«Жертв и пострадавших нет. Глава города поручил устранить все последствия нештатной ситуации, связанной с выпадением залповых ливней, в течение суток», — прокомментировал ситуацию заместитель главы Сочи Вадим Снегирев.



Отмечается, что работает оперативный штаб. В ликвидации последствий непогоды задействованы 222 человека и 46 единиц техники. На место чрезвычайной ситуации направлены мониторинговые группы, которые фиксируют объем нанесенного ущерба.

Уточняется, что повреждена городская инфраструктура — электричество и газ, бригады устраняют последствия. «Дороги по Мацестинскому микрорайону в рабочем состоянии. Движение на 100% не перекрыто», — добавил Снегирев.



Также сохраняется штормовое предупреждение еще на сутки, пляжные территории будут закрыты.

Ранее в этот день в пресс-службе МЧС по Краснодарскому краю сообщили, что в результате проливных дождей река Мацеста вышла из берегов в Хостинском районе Сочи. По данным сочинской мэрии, из-за непогоды были подтоплены дороги в районе Мацесты.