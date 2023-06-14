В московском ЦУМе в продаже появилась новая коллекция марки Tak.Ori, созданная украинским дизайнером Светланой Таккори (Терещенко), которая после начала спецоперации не раз оскорбляла Россию и россиян.

Уроженка украинского Кременчуга Таккори позиционировала себя как «итальянского дизайнера русского происхождения». А когда ее обвинили в том, что она «переобулась», Таккори написала в социальных сетях, что никогда не была русской, а лишь «зарабатывала деньги на болотах».

При этом в настоящее время дизайнер никак не выступает против того, чтобы ее коллекция продавалась в московском магазине.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

После начала СВО ряд иностранных компаний приостановил деятельность в РФ или объявил об уходе с российского рынка на фоне геополитической обстановки и введенных антироссийских санкций.