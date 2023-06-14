Мэр Хабаровска отстранил от должности своего зама из-за жалоб жителей

Глава администрации Хабаровска Сергей Кравчук отстранил от должности своего заместителя, директора департамента архитектуры и строительства города Сергея Сергейчука.

Мэр сообщил о своем решении во время объезда строительных площадок Хабаровска, уточняет Vostokmedia. Кравчук посетил в том числе тургеневскую лестницу, которая считается одной из проблемных площадок центра города.

По его словам, которые приводит ИА AmurMedia, было много вопросов и претензий, в том числе со стороны жителей города, к проектировщикам, исполнителям и заказчику. Причем не только в отношении тургеневской лестницы, но и других объектов. Поэтому и было принято подобное кадровое решение.

Градоначальник пообещал сдать объект вовремя.

Ранее сообщалось, что ремонт тургеневской лестницы планируется полностью завершить в конце июля.