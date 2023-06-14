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На российском рынке появились люксовые минивэны Buick GL8

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Фото: Buick
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Российские автодилеры начали продажи минивэнов Buick GL8, сообщает 13 июня «Газета.Ru». Цены на люксовый минивэн начинаются от 9,5 млн рублей.

Автомобиль ввезен в страну по программе параллельного импорта. Buick поставляется с двухлитровым турбомотором мощностью 237 л.с. в паре с 9-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Габариты автомобиля: длина — 5230 мм, ширина — 1980 мм, высота — 1867 мм, а длина колесной базы составляет 3130 мм. По размерам минивэн сопоставим с Toyota Alphard и Honda Odyssey, прямыми конкурентами Buick.

Минивэн оснащен перегородкой между пассажирским салоном и пространством водителя и переднего пассажира. Кроме того, GL8 предлагает покупателю адаптивный круиз-контроль, систему автоматической парковки, электропривод двери багажника, панорамную крышу, систему мультимедиа и климат-контроль.

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13 июня китайский кроссовер Jetour X70 Plus поступил в салоны российских дилеров. Jetour X70 Plus ввезен в страну по программе параллельного импорта. Автомобиль оснащен турбированным двигателем объемом 1,6 л, который развивает 197 л.с., в паре с 7-ступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями.

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