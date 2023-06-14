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Глава Сбербанка Греф заявил, что перестроить экономику России быстро невозможно

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Председатель правления Сбербанка России Герман Греф заявил, что перестроить российскую экономику быстро невозможно, поскольку она долгое время была сильно интегрирована в мировую.

По его словам, Россия и не нуждается в полной перестройке в экономической сфере, ориентированной на экспорт.

«Мы производим целый ряд товаров в таком количестве, что на внутреннем рынке их невозможно освоить. Поэтому, конечно же, мы будем оставаться экспортно ориентированной страной», — отметил Греф в интервью «РБК».

По мнению главы Сбербанка, неоднозначным в настоящее время остается ответ на вопрос, сможет ли Россия полностью использовать потенциал внутреннего спроса, включая возможности, появившиеся после ухода ранее традиционных поставщиков с российского рынка.

При этом Греф указал на эффективность усилий правительства страны в стимулировании производства местных поставщиков товаров и услуг.

В ходе интервью глава Сбербанка также спрогнозировал экономический рост к концу года.

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До этого, 7 июня, российский лидер Владимир Путин, выступая перед участниками Петербургского международного экономического форума, заявил, что валовой внутренний продукт (ВВП) России может вырасти на 1–2% в текущем году. По его словам, надо сосредоточиться на достижении технологического и финансового суверенитета, выстраивании оптимальной кооперации и логистики.

Днем ранее Всемирный банк дал прогноз по состоянию экономики России. По его данным, уже в следующем году ВВП России вырастет на 1,2%. В 2025 году Всемирный банк также прогнозирует рост ВВП России, который, по его оценкам, составит 0,8%.

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