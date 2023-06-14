Реклама
Прямой эфир
Общество
Путин поручил интегрировать беспилотники в воздушное пространство РФ
Общество
Рогов заявил о возможной провокации ВСУ в отношении ЗАЭС на фоне неудач
Наука и техника
На ПМЭФ показали летающую робототехнику
Мир
Трамп обвинил Байдена в получении взяток от украинской энергетической компании
Общество
Наемники ВСУ захватили несколько дорогих особняков в районе Херсона
Мир
В ЛНР сообщили об ударе ВСУ по своим из-за конфликта
Общество
В СБ РФ прокомментировали идею создания санитарной зоны на Украине
Экономика
Курс доллара на Мосбирже превысил 85 рублей впервые с апреля 2022 года
Общество
Сальдо пообещал восстановить затопленные территории после прорыва Каховской ГЭС
Экономика
Глава «Опоры России» рассказал о развитии бизнеса в новых регионах РФ
Мир
Пекин потребовал от США прекратить вмешиваться во внутренние дела Китая
Экономика
«Известия» показали представленные на ПМЭФ беспилотные грузовики

Биробиджанке дали 2 года колонии за кражи из шести магазинов

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Жительницу Биробиджана осудили за совершение краж из нескольких магазинов. Все кражи она совершала в дневное время в крупных торговых центрах. Суд назначил ей 2,2 года лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.

Как уточняет ИА EAOMedia, 41-летняя горожанка в одном из магазинов похитила несколько пар детской обуви на сумму более 11,5 тыс. рублей, в другом — декоративную косметику на 4,5 тыс. рублей. Из магазина одежды она стащила платья и туники, сняв с них антикражные магниты. Ущерб составил 2,8 тыс. рублей. Из другого магазина таким же способом она вынесла брюки, ветровку и толстовку на 3,4 тыс. рублей.

Из магазина джинсовой одежды женщина попыталась вынести вещей на 4,7 тыс. рублей, но ее действия заметил продавец.

Такая же ситуация произошла в отделе бытовой химии в торговом центре. Обвиняемая взяла несколько бутылок шампуня и бальзама-ополаскивателя, сняла с них магниты, решила покинуть магазин через кассу самообслуживания, но ее остановили антикражные ворота. Через некоторое время в магазин прибыл наряд полиции. Товар общей стоимостью 2,8 тыс. рублей был изъят.

Осужденная вину признала не полностью. С приговором она не согласилась и обжаловала его в апелляционной инстанции. Биробиджанский районный суд учел состояние здоровья женщины и снизил наказание с 2,6 лет до 2,2 лет лишения свободы.

Ранее, 13 июня, сообщалось, что жителя Пскова будут судить за кражу 39 плиток шоколада из магазина торговой сети. Мужчина взял с полок 39 плиток разных видов, спрятал их под куртку и вышел из магазина. Всего он вынес товара на 3,3 тыс. рублей, а потом продал шоколадки случайным прохожим. Теперь ему грозит два года лишения свободы.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023