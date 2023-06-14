Биробиджанке дали 2 года колонии за кражи из шести магазинов

Жительницу Биробиджана осудили за совершение краж из нескольких магазинов. Все кражи она совершала в дневное время в крупных торговых центрах. Суд назначил ей 2,2 года лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.

Как уточняет ИА EAOMedia, 41-летняя горожанка в одном из магазинов похитила несколько пар детской обуви на сумму более 11,5 тыс. рублей, в другом — декоративную косметику на 4,5 тыс. рублей. Из магазина одежды она стащила платья и туники, сняв с них антикражные магниты. Ущерб составил 2,8 тыс. рублей. Из другого магазина таким же способом она вынесла брюки, ветровку и толстовку на 3,4 тыс. рублей.

Из магазина джинсовой одежды женщина попыталась вынести вещей на 4,7 тыс. рублей, но ее действия заметил продавец.

Такая же ситуация произошла в отделе бытовой химии в торговом центре. Обвиняемая взяла несколько бутылок шампуня и бальзама-ополаскивателя, сняла с них магниты, решила покинуть магазин через кассу самообслуживания, но ее остановили антикражные ворота. Через некоторое время в магазин прибыл наряд полиции. Товар общей стоимостью 2,8 тыс. рублей был изъят.

Осужденная вину признала не полностью. С приговором она не согласилась и обжаловала его в апелляционной инстанции. Биробиджанский районный суд учел состояние здоровья женщины и снизил наказание с 2,6 лет до 2,2 лет лишения свободы.

Ранее, 13 июня, сообщалось, что жителя Пскова будут судить за кражу 39 плиток шоколада из магазина торговой сети. Мужчина взял с полок 39 плиток разных видов, спрятал их под куртку и вышел из магазина. Всего он вынес товара на 3,3 тыс. рублей, а потом продал шоколадки случайным прохожим. Теперь ему грозит два года лишения свободы.