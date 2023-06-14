Реклама
Прямой эфир
Общество
Путин поручил интегрировать беспилотники в воздушное пространство РФ
Общество
Глава МЧС РФ отнес разрушение Каховской ГЭС к ЧС федерального уровня
Наука и техника
На ПМЭФ показали летающую робототехнику
Мир
Трамп обвинил Байдена в получении взяток от украинской энергетической компании
Общество
Наемники ВСУ захватили несколько дорогих особняков в районе Херсона
Мир
В ЛНР сообщили об ударе ВСУ по своим из-за конфликта
Общество
В СБ РФ прокомментировали идею создания санитарной зоны на Украине
Экономика
Курс доллара на Мосбирже превысил 85 рублей впервые с апреля 2022 года
Общество
Сальдо пообещал восстановить затопленные территории после прорыва Каховской ГЭС
Экономика
Глава «Опоры России» рассказал о развитии бизнеса в новых регионах РФ
Мир
Пекин потребовал от США прекратить вмешиваться во внутренние дела Китая
Экономика
«Известия» показали представленные на ПМЭФ беспилотные грузовики
Сюжет:

В СФ усомнились в причастности Залужного к диверсиям на «Северных потоках»

Сенатор Джабаров: обвиняя Залужного в атаках на СП, виновники уводят РФ по ложному следу
0
Фото: Global Look Press/Cover Images
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Маловероятно, что главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный мог руководить совершением диверсий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2». Это попытка найти крайнего и увести РФ по ложному следу. Об этом 14 июня «Известиям» заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Накануне газета Politico написала о возможной причастности Залужного к диверсиям. По информации издания, в операции участвовала небольшая команда водолазов на парусной лодке. При этом отмечается, что взорвать трубопроводы первоначально собирались еще в июне 2022 года, однако тогда план ВСУ не удался.

Джабаров отметил, что для совершения таких актов нужны соответствующее судно, специальная подготовка у подводных пловцов и оборудование, а у Украины этого нет.

«Я думаю, что реально Украина этим не располагает, тем более в Балтийском море у Украины вообще ничего нет. Поэтому, скорее всего, это попытка найти крайнего, они назначили, видимо, Залужного, и увести Россию от истины, запутать весь мир, направить нас по ложному следу. Поэтому я думаю, что все-таки искать надо у тех, кто заинтересован в этом, — США и Великобритания», — сказал он.

Северный потом: США не предоставили разъяснения РФ о взрывах на газопроводах
Кто затягивает расследование прошлогодних диверсий

Также 13 июня стало известно, что Вашингтон летом 2022 года предостерегал Киев от совершения диверсий на «Северных потоках». Так, предупреждение в адрес киевских властей озвучило правительство США. Оно прозвучало «за несколько месяцев» до теракта.

Согласно результатам расследования американского журналиста Сеймура Херша, опубликованным в начале февраля, к взрывам на газопроводах причастны США. Херш утверждает, что газопроводы заминировали американские водолазы во время учений Baltops в Балтийском море еще в июне прошлого года, а активировали взрывчатку норвежцы.

Утечки на газопроводах были обнаружены в сентябре 2022 года. Представитель сейсмоцентра Швеции Бьерн Лунд заявил, что в районе утечек на трубопроводах в момент ЧП было зарегистрировано два мощных подводных взрыва. После этого на месте аварии были найдены следы взрывчатки.

В Москве произошедшее назвали актом международного терроризма, а также указали, что не считают объективным проведение расследования инцидента без участия специалистов из России.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023