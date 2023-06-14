В СФ усомнились в причастности Залужного к диверсиям на «Северных потоках»

Маловероятно, что главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный мог руководить совершением диверсий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2». Это попытка найти крайнего и увести РФ по ложному следу. Об этом 14 июня «Известиям» заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Накануне газета Politico написала о возможной причастности Залужного к диверсиям. По информации издания, в операции участвовала небольшая команда водолазов на парусной лодке. При этом отмечается, что взорвать трубопроводы первоначально собирались еще в июне 2022 года, однако тогда план ВСУ не удался.

Джабаров отметил, что для совершения таких актов нужны соответствующее судно, специальная подготовка у подводных пловцов и оборудование, а у Украины этого нет.

«Я думаю, что реально Украина этим не располагает, тем более в Балтийском море у Украины вообще ничего нет. Поэтому, скорее всего, это попытка найти крайнего, они назначили, видимо, Залужного, и увести Россию от истины, запутать весь мир, направить нас по ложному следу. Поэтому я думаю, что все-таки искать надо у тех, кто заинтересован в этом, — США и Великобритания», — сказал он.

Также 13 июня стало известно, что Вашингтон летом 2022 года предостерегал Киев от совершения диверсий на «Северных потоках». Так, предупреждение в адрес киевских властей озвучило правительство США. Оно прозвучало «за несколько месяцев» до теракта.

Согласно результатам расследования американского журналиста Сеймура Херша, опубликованным в начале февраля, к взрывам на газопроводах причастны США. Херш утверждает, что газопроводы заминировали американские водолазы во время учений Baltops в Балтийском море еще в июне прошлого года, а активировали взрывчатку норвежцы.

Утечки на газопроводах были обнаружены в сентябре 2022 года. Представитель сейсмоцентра Швеции Бьерн Лунд заявил, что в районе утечек на трубопроводах в момент ЧП было зарегистрировано два мощных подводных взрыва. После этого на месте аварии были найдены следы взрывчатки.

В Москве произошедшее назвали актом международного терроризма, а также указали, что не считают объективным проведение расследования инцидента без участия специалистов из России.