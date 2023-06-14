На ПМЭФ показали летающую робототехнику

Башкирский проект «Национальная киберфизическая платформа» представил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) 14 июня конструкторы квадрокоптеров.

Гости форума увидят несколько разных моделей. Каждый квадрокоптер оснащен мощным мотором, контроллером полета и системой навигации. К тому же образовательные наборы с открытым кодом для обучения эксплуатации дронов подойдут для учеников старших классов и студентов.

Проект «Национальная киберфизическая платформа» подразумевает внедрение использования в школах интерактивных и игровых механик для подготовки будущих технологических кадров. Проектом также предусмотрено два основных направления — разработка мобильной игры, вовлекающей школьников в программирование, и комплекс образовательных активностей с интеграцией в игру.

Кроме того, ранее в этот день на стенде Севастополя были представлены две новых модели беспилотников — «Сарган» и «Саранча-10». Преимущества таких дронов в том, что при эксплуатации используется винто-кольцевой двигатель, что позволяет увеличить его подъемную силу, а также работать в сложных условиях.

ПМЭФ-2023 пройдет с 14–17 июня в Санкт-Петербурге. На пленарном заседании 16 июня выступит президент России Владимир Путин.