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На ПМЭФ показали летающую робототехнику

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Башкирский проект «Национальная киберфизическая платформа» представил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) 14 июня конструкторы квадрокоптеров.

Гости форума увидят несколько разных моделей. Каждый квадрокоптер оснащен мощным мотором, контроллером полета и системой навигации. К тому же образовательные наборы с открытым кодом для обучения эксплуатации дронов подойдут для учеников старших классов и студентов.

Проект «Национальная киберфизическая платформа» подразумевает внедрение использования в школах интерактивных и игровых механик для подготовки будущих технологических кадров. Проектом также предусмотрено два основных направления — разработка мобильной игры, вовлекающей школьников в программирование, и комплекс образовательных активностей с интеграцией в игру.

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Кроме того, ранее в этот день на стенде Севастополя были представлены две новых модели беспилотников — «Сарган» и «Саранча-10». Преимущества таких дронов в том, что при эксплуатации используется винто-кольцевой двигатель, что позволяет увеличить его подъемную силу, а также работать в сложных условиях.

ПМЭФ-2023 пройдет с 14–17 июня в Санкт-Петербурге. На пленарном заседании 16 июня выступит президент России Владимир Путин.

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