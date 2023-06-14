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«Известия» показали представленные на ПМЭФ беспилотные грузовики
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На стенде Севастополя на ПМЭФ представили модели БПЛА «Сарган» и «Саранча-10»

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Фото: скриншот видео
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На стенде Севастополя на Петербургом международном экономическом форуме (ПМЭФ) представлено две новых модели беспилотников. Как рассказал корресподент «Известий» 14 июня, это модели «Сарган» и «Саранча-10».

Модель «Саранча-10» представил руководитель дирекции научной деятельности Севастопольского госуниверситета, директор научно-образовательного центра «Мореагробиотех» Алексей Чуклин.

«Данный беспилотник отличается тем, что в нем используется винто-кольцевой двигатель. Это позволяет увеличить его подъемную силу, а также работать в сложных условиях — над морем, в горах и при сильном ветре. Его особенностью является то, что движение БПЛА здесь меняется не частотой двигателя, а поворотом лопасти, как у вертолета», — рассказал Алексей Чуклин.

Данный тип беспилотного летательного аппарата может использоваться как в гражданском секторе — в сельском хозяйстве или при доставке грузов, так и в военных целях, которые его создатели пока не конкретизируют.

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Полезная нагрузка аппарата пока составляет 20 кг, но конструкторы работают над увеличением этого показателя. Планируется, что он может зависать на тросе на высоте 20 м и, имея постоянное питание, находиться в таком положении круглосуточно. Без подзарядки БПЛА способен работать порядка четырех часов.

Также корреспондент «Известий» Роман Ишмухаметов на площадке ПМЭФ показал новейшие беспилотные грузовики, которые в ближайшее время будут запущены по трассе между Петербургом и Москвой.

В этот же день президент России Владимир Путин поручил правительству РФ принять исчерпывающие меры по интеграции беспилотников в единое воздушное пространство РФ до 1 сентября.

ПМЭФ открылся ранее 14 июня в Санкт-Петербурге. Организаторы ожидают делегации из 130 государств, а сумма подписанных контрактов может превысить 6 трлн рублей.

13 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что президент России планирует выступить 16 июня на пленарной сессии форума.

ПФЭМ проходит на площадке КВЦ «Экспофорум» с 14 по 17 июня.

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