На стенде Севастополя на ПМЭФ представили модели БПЛА «Сарган» и «Саранча-10»

На стенде Севастополя на Петербургом международном экономическом форуме (ПМЭФ) представлено две новых модели беспилотников. Как рассказал корресподент «Известий» 14 июня, это модели «Сарган» и «Саранча-10».

Модель «Саранча-10» представил руководитель дирекции научной деятельности Севастопольского госуниверситета, директор научно-образовательного центра «Мореагробиотех» Алексей Чуклин.

«Данный беспилотник отличается тем, что в нем используется винто-кольцевой двигатель. Это позволяет увеличить его подъемную силу, а также работать в сложных условиях — над морем, в горах и при сильном ветре. Его особенностью является то, что движение БПЛА здесь меняется не частотой двигателя, а поворотом лопасти, как у вертолета», — рассказал Алексей Чуклин.

Данный тип беспилотного летательного аппарата может использоваться как в гражданском секторе — в сельском хозяйстве или при доставке грузов, так и в военных целях, которые его создатели пока не конкретизируют.

Полезная нагрузка аппарата пока составляет 20 кг, но конструкторы работают над увеличением этого показателя. Планируется, что он может зависать на тросе на высоте 20 м и, имея постоянное питание, находиться в таком положении круглосуточно. Без подзарядки БПЛА способен работать порядка четырех часов.

Также корреспондент «Известий» Роман Ишмухаметов на площадке ПМЭФ показал новейшие беспилотные грузовики, которые в ближайшее время будут запущены по трассе между Петербургом и Москвой.

В этот же день президент России Владимир Путин поручил правительству РФ принять исчерпывающие меры по интеграции беспилотников в единое воздушное пространство РФ до 1 сентября.

ПМЭФ открылся ранее 14 июня в Санкт-Петербурге. Организаторы ожидают делегации из 130 государств, а сумма подписанных контрактов может превысить 6 трлн рублей.

13 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что президент России планирует выступить 16 июня на пленарной сессии форума.

ПФЭМ проходит на площадке КВЦ «Экспофорум» с 14 по 17 июня.