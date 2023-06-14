Более 100 л незаконного алкоголя уничтожили в Хабаровском крае

В Ванинском районе Хабаровского края сотрудники органа принудительного исполнения передали на уничтожение конфискованный незаконный алкоголь. В общей сложности было изъято более 100 л спиртосодержащей жидкости.

Алкоголь изъяли у магазина. Индивидуальный предприниматель торговал им без специального разрешения. В отношении владельца магазина составлен протокол об административном правонарушении, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу ГУФССП по Хабаровскому краю и ЕАО.

По результатам рассмотрения протокола суд постановил конфисковать у предпринимателя продукцию и передать ее на уничтожение.

Ранее, 12 июня, в минздраве Ульяновской области сообщили, что в регионе число отравившихся суррогатным сидром, произведенным в Самарской области, достигло 67 человек. 11 июня сообщалось о гибели 17-летней девушки в Шумихе Курганской области. По последним данным, всего после употребления суррогатного сидра «Мистер Сидр» в РФ погибли 35 человек.