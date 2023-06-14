Амбулаторию для оказания первой медпомощи построят в селе в ЕАО

В ЕАО в селе Бабстово Ленинского района продолжается строительство амбулатории. Стройку посетил глава района Николай Белик.

Амбулатория, которую возводят в рамках нацпроекта «Образование», должна обеспечить предоставление первой медицинской помощи, ее оборудуют всем необходимым для этого.

Как пишет ИА EAOMedia, в селе проживают порядка 700 человек. Не каждый житель может поехать в районную больницу, и в таких случаях модульные объекты здравоохранения — оптимальное решение.

В амбулатории разместят кабинеты приема, неотложной помощи, функциональной диагностики, оборудуют смотровой, прививочный и процедурный кабинеты.

Ранее сообщалось, что в ЕАО в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» до конца 2023 года должны отремонтировать почти 5 км автодорог. В порядок приведут дородное полотно на улицах Серышева, Рабочей, Садовой, Набережной и 40 лет Победы.