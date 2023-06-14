Автодорогу Гагра — Сухум перекрыли в результате сильного ливня

Автомобильную дорогу в Абхазии, которая соединяет Гагру и Сухум, перекрыли в результате сильного ливня. Несколько частных домов смыло, сообщил 14 июня заместитель главы администрации Гагрского района Адамур Цишба.

По данным властей, строения пострадали со стороны российско-абхазской границы на въезде в Гагру. Жители успели покинуть дома и не пострадали.

«Скорее всего, это был смерч в ущелье», — рассказал ТАСС Цишба.

Кроме того, ранее в этот день в пресс-службе МЧС по Краснодарскому краю сообщили, что в результате проливных дождей река Мацеста вышла из берегов в Хостинском районе Сочи. По данным городской мэрии, из-за непогоды также подтоплены дороги в районе Мацесты. Сейчас на месте работает выездной оперштаб, задействованы 55 спасателей и 17 единиц техники.

В городской администрации предупредили, что в продолжается действовать штормовое предупреждение.

Позднее также мэр Сочи Алексей Копайгородский сообщил, что власти приняли решение закрыть пляжи в городе из-за сильных дождей. Данных о пострадавших, по его словам, нет, подтоплены домовладения на шести улицах и дороги.