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«Известия» показали кадры разрушений после обстрела Шебекино
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МО: военные РФ уничтожили позиции артиллерии ВСУ, обстреливающие Белгородскую область

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Подразделения артиллеристов Западного военного округа (ЗВО) нанесли точечные удары из гаубиц «Мста-Б» и Д-30 и уничтожили позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ), с которых велся обстрел Белгородской области. Как сообщили 14 июня в Минобороны России, российские военные ведут работы круглосуточно.

Артиллерия также разрушает оборонительные сооружения и подавляет украинские пункты управления вместе с огневыми средствами, склады боеприпасов и техники ВСУ.

«Работали сейчас по взводному опорному пункту националистов. Цель уничтожена. По второй цели работали — оператор БПЛА был. Цель тоже уничтожена. Взводные опорные пункты мы уничтожаем, которые находятся вдоль границы нашей», — рассказал на предоставленном ведомством видео один из военнослужащих.

Военный добавил, что украинские боевики ведут разведку территории России и обстреливают мирных жителей и населенные пункты. В свою очередь российская разведка ведет свою работу, докладывает артиллеристам об огневых позициях ВСУ, после чего они наносят по ним удар.

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Ранее, 10 июня, жители Шебекино в Белгородской области рассказали корреспонденту «Известий» Алексею Полторанину, что ВСУ обстреливают мирные районы города. По словам корреспондента, некоторые районы Шебекино полностью опустели. Местные жители бросили даже автомобили.

6 июня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что из региона вывезено почти 60 тыс. человек. Люди находятся в Курской, Брянской, Воронежской, Калужской, Московской областях.

8 июня село Новостроевка-Вторая в Грайворонском городском округе Белгородской области попало под обстрел ВСУ. Как рассказал Гладков, удары вызвали повреждения на территории производственной базы: посечены забор, фасад и крыша здания, выбиты окна, также повреждены гараж и два трактора.

Удары по приграничным российским регионам стали ответом Киева на проводимую спецоперацию по защите Донбасса. Решение о ее начале было принято президентом России Владимиром Путиным 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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