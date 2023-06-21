Сохранить и защитить

По данным Министерства здравоохранения РФ, онкологическими заболеваниями страдают около 4 млн россиян. В 2022 году в Российской Федерации количество пациентов по профилю «онкология» с впервые установленным диагнозом «Злокачественное новообразование» составило свыше 1 млн человек, по информации Федерального фонда ОМС. Такое количество в том числе связано и с ограничением плановых профилактических мероприятий в период пандемии новой коронавирусной инфекции.

Злокачественные новообразования из года в год попадают в список причин смертности россиян наряду с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Переломить ситуацию призван федеральный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями». И результаты уже есть. По данным Минздрава, благодаря ранней диагностике, в 2022 году почти 60% случаев онкозаболеваний выявляли на первой и второй стадиях, а это существенно повышает шансы на успешное лечение.

Для многих это не очевидно, но ощутимый вклад в борьбу с онкологическими заболеваниями вносят и страховые медицинские организации. Всего за 2022 год в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» и федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями», которые ставят целью увеличение продолжительности жизни и снижение смертности населения, в том числе от онкологических заболеваний, наша компания направила более 44 млн индивидуальных сообщений застрахованным лицам с приглашением пройти профилактические мероприятия. А за пять месяцев 2023 года — уже около 25 млн таких сообщений.

Хочется отметить положительную динамику количества застрахованных, откликнувшихся на наше приглашение и прошедших профилактические мероприятия (диспансеризацию, профилактический медицинский осмотр), а также тот факт, что выявляемость онкозаболеваний при прохождении профмероприятий растет. По данным «СОГАЗ-Мед», в 2023 году — это 18,2%, что в 2,5 раза выше по сравнению с 2022 годом. Безусловно, такой результат напрямую влияет на количество сохраненных жизней.

В 2021 году компания «СОГАЗ-Мед» внедрила персонализированный подход при сопровождении застрахованных с впервые выявленным онкозаболеванием. В 2022 году соответствующие активности реализовали в 53 филиалах компании, проведя около 30 тыс. индивидуальных интервью. В 2023 году проект масштабирован на все регионы присутствия «СОГАЗ-Мед».

С застрахованными, у которых подтверждено онкозаболевание, работают специально подготовленные сотрудники — страховые представители 2 и 3 уровней. Они контролируют своевременность диспансерного наблюдения и проведения лечебно-диагностических мероприятий, оценивают качество и объем оказания медицинской помощи по профилю «онкология». В помощь пациентам на сайте компании мы создали тематический раздел «Онкология», где собрали информацию о порядке, сроках и условиях оказания медпомощи, диспансерного наблюдения и др.

Порядок оказания медицинской помощи по профилю «онкология», проведения диспансерного наблюдения и маршрутизации онкопациентов — все это закреплено законодательно. Так, срок с момента постановки онкодиагноза и до момента установления диспансерного наблюдения врача-онколога за пациентом не должен превышать три рабочих дня. В течение этого времени информация о впервые выявленном заболевании вносится в единую информационную систему, пациенту назначается диспансерное наблюдение.

При его проведении онколог информирует пациента о порядке, объеме и периодичности приемов. На основе клинических рекомендаций и с учетом стандартов медицинской помощи врач-онколог организует и проводит необходимые мероприятия (профилактика, диагностика, лечение, реабилитация), учитывает рекомендации врачей-специалистов, если необходимо — организует консультации, обследования для оценки эффективности проводимой терапии.

В случае нарушении сроков диагностики и лечения, особенно если вам поставлен диагноз онкологического заболевания, следует обратиться в свою страховую медицинскую организацию. Не теряйте драгоценного времени для начала лечения.

Сфера нашего особого внимания — женское здоровье. В Санкт-Петербургском, Ивановском, Оренбургском, Калининградском, Уфимском и других филиалах взяты на индивидуальное сопровождение женщины с выявленной предраковой патологией репродуктивной системы.

Например, в Ивановской области для оказания пациенткам своевременной медицинской помощи, записи на прием к онкогинекологу на базе областного онкологического диспансера был организован «зеленый коридор».

В Оренбургской области совместно с одним из медицинских диагностических центров наши страховые представители сопровождают женщин с выявленными в рамках онкоскрининга на профосмотрах ЗНО. Связываются с не явившимися в женскую консультацию, приглашают на дальнейшее наблюдение и дообследования.

В Санкт-Петербургском филиале совместно с Центром амбулаторной онкологической помощи записываем на прием к врачу-специалисту женщин, состоящих на диспансерном наблюдении.

Еще один серьезный сегмент работы — помощь застрахованным вне регионов присутствия компании. Мы помогаем получить необходимую медицинскую помощь, маршрутизируем граждан, застрахованных вне региона страхования. В прошлом году таким образом мы помогли 657 застрахованным, в этом — уже более 400.

Так, застрахованной жительнице одной из новых российских территорий с новообразованием молочных желез организовали консультацию в МНИОИ им. П.А. Герцена. По ее результатам было получено направление на бесплатные обследования по полису ОМС и на стационарное лечение. Не устаем благодарить коллег-онкологов за профессионализм и отзывчивость.

Активно помогаем застрахованным при сопровождении их в медицинские организации федерального уровня: «НМИЦ нейрохирургии им. академика Н.Н. Бурденко», НИИР им. В.А. Насоновой, МНИОИ им. П.А. Герцена (филиал «НМИЦ радиологии»), «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина».

Также страховые медицинские организации не только занимаются информированием, сопровождением и защитой прав граждан, но и оценивают их удовлетворенность качеством и доступностью медицинской помощи, выявляют проблемы в ее получении. Эта работа ведется в связи с включением в национальный проект «Здравоохранение» дополнительного показателя — «Оценка общественного мнения по удовлетворенности населения медицинской помощью».

С повышением информированности граждан об объемах и сроках получения медицинской помощи по ОМС растет и число обращений в наш адрес. В прошлом году — 1,7 млн обращений, из них по медицинским вопросам — 35,6%, в том числе при оказании медицинской помощи по онкологическому профилю — 5,2%.

Жалоб в 2022 году поступило более 11 тыс., из них 75% обоснованных жалоб касались оказания медицинской помощи на амбулаторно-поликлиническом этапе. По поступившим жалобам проведено свыше 39 тыс. экспертиз.

В прошлом году число обоснованных жалоб на организацию работы медучреждений увеличилось на 58,7%, что свидетельствует о необходимости повышения доступности медицинской помощи, особенно в первичном звене здравоохранения. А вот число жалоб по вопросам взимания денежных средств за оказанную помощь и лекарственное обеспечение снизилось на 23%. Вопросы оказания медицинской помощи по профилю «онкология» в структуре жалоб составили 11,2%.

В период с января по май 2023 года в компанию «СОГАЗ-Мед» поступило 742,5 тыс. обращений. Из них по поводу получения необходимой медпомощи — 37%, в том числе при онкозаболеваниях — 3,8%. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года этот показатель ниже. Число жалоб составило 4,7 тыс. Если говорить о жалобах онкопациентов на оказание им медицинской помощи, 74,1% из них были признаны обоснованными.

Чаще всего застрахованные обращались к нам с вопросами и просьбами в оказании содействия при: организации диагностических обследований МРТ, КТ, УЗИ (20,9%), записи на консультации к врачам (18,6%), отказе в оказании медицинской помощи (15,3%), необходимости госпитализации (10,8%), проведении лабораторных исследований (9,4%).

Вопросы по срокам и наличию препаратов для химиотерапии при онкологических заболеваниях составили 7,8% обращений. В этом году проведено более 10,8 тыс. экспертиз по жалобам застрахованных, из них 7% по онкологическим случаям.

В 2022 году проведено более 39 тыс. экспертиз по жалобам, из них 7% по онкологическим случаям. В 2023 году доля экспертиз по жалобам, связанным с онкологией, возросла до 10%.

География обращений по вопросам оказания медицинской помощи при онкозаболеваниях (от числа обращений по медицинским вопросам) довольно широка. Лидирует Сахалинская область — это 14,2%. Затем идут Омская область — 10,5%, Саратовская область — 9,1%, Республика Адыгея — 6,8%, Москва — 5,5%.

Проблемы застрахованных и выявленные нарушения обсуждаются на заседаниях Координационных советов по защите прав застрахованных. По результатам разрабатываются конкретные меры по улучшению медицинской помощи в регионе, включая онкологическую. Координационные советы созданы в каждом субъекте Российской Федерации при участии Министерства здравоохранения региона, Территориального фонда ОМС, медицинских организаций.

Сотрудничество с медицинскими организациями при поддержке министерства здравоохранения региона помогает реализовать права застрахованных на своевременную, доступную и качественную медицинскую помощь и достижение ключевых показателей национального проекта «Здравоохранение».

Все участники системы ОМС объединяют усилия ради сохранения жизней. Более благородную миссию и представить сложно.