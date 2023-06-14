СМИ сообщили об очередях из желающих въехать в РФ украинцев и молдаван

На границе Латвии и России на пункте пропуска «Виентули» выстраиваются очереди из украинцев, желающих въехать на российскую территорию. Об этом сообщил портал LSM 13 июня.

Отмечается, что на прошлой неделе в районе указанного пограничного поста заработал пункт по оказанию помощи гражданам Украины, которые хотят вернуться домой — в новые регионы РФ.

По сообщению портала, местная пограничная служба заявила, что большие очереди тут начали собираться еще в конце мая. Одной из причин является усиленная проверка въезжающих с украинскими паспортами со стороны российских пограничных служб.

Авторы материала также отметили, что въехать в РФ желают не только украинцы, но и множество граждан Молдавии.

«Молдаване тоже в очереди на Россию. Волонтеры говорят, что пункт помощи предназначен для украинцев, но если молдаване просят кофе, им не отказывают в обмен на пожертвование», — написано в статье.

В мае погранслужба Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ зафиксировала рост числа въезжающих в Россию из Латвии, Литвы, Финляндии, Эстонии и Польши. За первые три месяца года в целом число въездов граждан стран Евросоюза (ЕС) в Россию выросло на 11,8% по сравнению с годом ранее. В этом году европейцы уже совершили 113,9 тыс. поездок в Россию.

В феврале Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) отметило, что Россия приняла за прошлый год больше беженцев с Украины, чем любая европейская страна.