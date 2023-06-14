Реклама
Прямой эфир
Мир
Командование ВСУ сообщило о возгорании склада в Одессе после взрывов
Общество
Рогов заявил о возможной провокации ВСУ в отношении ЗАЭС на фоне неудач
Экономика
В ВТБ спрогнозировали рост юаневых сбережений россиян в банках в два раза
Экономика
Греф не увидел необходимости в быстрой перестройке российской экономики
Мир
Трамп обвинил Байдена в получении взяток от украинской энергетической компании
Общество
Наемники ВСУ захватили несколько дорогих особняков в районе Херсона
Мир
В ЛНР сообщили об ударе ВСУ по своим из-за конфликта
Армия
В России создали всепогодный дрон-тяжеловес «Ультиматум»
Общество
Сальдо пообещал восстановить затопленные территории после прорыва Каховской ГЭС
Мир
Аналитик Al Jazeera заявил о потере влияния США на Ближнем Востоке
Мир
Пекин потребовал от США прекратить вмешиваться во внутренние дела Китая
Общество
«Известия» показали кадры разрушений после обстрела Шебекино

Полицейский предотвратил падение ребенка на железнодорожные пути

0
Выделить главное
вкл
выкл
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023