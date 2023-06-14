В ВТБ рассказали о росте сбережений на счетах и депозитах россиян в 2023 году

По прогнозу ВТБ, в 2023 году объем привлеченных средств на счетах и депозитах физлиц банков в России вырастет на 7,8% и составит около 39,5 трлн рублей, заявил «Известиям» заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников 14 июня в рамках ПМЭФ-2023.

По его словам, на фоне дедолларизации демонстрируют рост общие рублевые вложения: за 12 месяцев их объем увеличится на 11,7% и превысит 36,5 трлн рублей. В то же время продолжит уменьшаться портфель валютных депозитов, а долю доллара и евро будет замещать в портфеле россиян юань.

«В этом году рынок характеризуется стабилизацией ставок и сберегательные инструменты по-прежнему востребованы россиянами, которые используют их как один из инструментов вложения свободных средств. Драйверами рынка привлечения выступают социальные зачисления и индексация заработных плат. Во втором полугодии, по нашей оценке, рынок будут подогревать ожидаемое увеличение доходности по вкладам и накопительным продуктам и постепенное возвращение рублевой наличности на банковские счета по мере улучшения экономической ситуации», — объяснил Печатников.

При этом, по его словам, в этом году кредитные организации сосредоточатся на развитии накопительных счетов, что в свою очередь приведет к перетоку на них сбережений с краткосрочных депозитов. Также на фоне действия максимальных ставок по долгосрочным продуктам произойдет рост доли вкладов на период более одного года в розничных пассивных портфелях.

«Мы ожидаем, что в 2023 году доля «длинных» рублевых вкладов в общем объеме срочного рублевого привлечения на рынке вырастет с 33,3% до 40%, а через два года этот показатель может приблизиться к 50%, что будет соответствовать докризисному уровню начала 2022 года», — заключил Печатников.

Ранее, 2 июня, специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов рассказал «Известиям», что банковские вклады — это наиболее простой, популярный и надежный способ сбережения средств, так как они имеют гарантированную доходность, а защиту от возможных потерь предоставляет система Агентства по страхованию вкладов.