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Аналитик Al Jazeera заявил о потере влияния США на Ближнем Востоке
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Аналитик Al Jazeera заявил о потере влияния США на Ближнем Востоке

Аналитик Al Jazeera Бишара: США сами виноваты в потере влияния на Ближнем Востоке
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Фото: REUTERS/Mohammed Benmansour
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Вашингтон теряет влияние в ближневосточном регионе, и в происходящем виноваты сами власти США, считает политический аналитик телеканала Al Jazeera Марван Бишара.

По мнению эксперта, в течение последних трех десятилетий США были доминирующей стратегической державой на Ближнем Востоке и остаются ею по сей день, однако позиция может измениться в будущем, так как союзники Вашингтона укрепляют отношения с Россией, Китаем и Ираном.

«Шесть ближневосточных стран, в том числе Саудовская Аравия, ОАЭ и Египет, недавно обратились с просьбой о присоединении к возглавляемой Китаем группе БРИКС, в которую также входят Россия, Индия, Бразилия и Южная Африка. И это несмотря на постоянно расширяющийся режим санкций Запада, наложенных на Россию», — отмечает Бишара.

Автор добавил, что влияние РФ на Ближнем Востоке также нервирует Соединенные Штаты, пишет «Газета.Ru». Уточняется, что при этом усиление давления на сотрудничающие страны с Россией не приносит результатов.

Бишар подчеркнул, что в настоящее время популярной позицией стало говорить «нет» Вашингтону в ближневосточном регионе. По его словам, там множество людей считают США «лицемерной империалистической державой».

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Ранее, 12 июня, основатель Глобального института будущего Чандран Наир заявил, что западные страны, отрицающие новую реальность, ожидает «великая расплата». Наир считает, что сложившаяся ситуация обусловлена пятью ключевыми тенденциями, из-за которых Запад вынужден будет приспосабливаться к многополярному будущему.

24 мая член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик также выразил мнение, что у администрации президента Соединенных Штатов Джо Байдена «дела идут не очень хорошо» на Ближнем Востоке. Он отметил, что регион является препятствием в изоляции России, которую стремится проводить Запад, и, по сути, идет наперекор планам США и их союзников.

До этого, 19 мая, сенатор РФ Алексей Пушков, комментируя визит сирийского лидера Башара Асада на саммит лидеров арабских государств, отметил, что мнение Вашингтона не имеет особого веса за пределами западного мира.

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