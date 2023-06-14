Аналитик Al Jazeera заявил о потере влияния США на Ближнем Востоке

Вашингтон теряет влияние в ближневосточном регионе, и в происходящем виноваты сами власти США, считает политический аналитик телеканала Al Jazeera Марван Бишара.

По мнению эксперта, в течение последних трех десятилетий США были доминирующей стратегической державой на Ближнем Востоке и остаются ею по сей день, однако позиция может измениться в будущем, так как союзники Вашингтона укрепляют отношения с Россией, Китаем и Ираном.

«Шесть ближневосточных стран, в том числе Саудовская Аравия, ОАЭ и Египет, недавно обратились с просьбой о присоединении к возглавляемой Китаем группе БРИКС, в которую также входят Россия, Индия, Бразилия и Южная Африка. И это несмотря на постоянно расширяющийся режим санкций Запада, наложенных на Россию», — отмечает Бишара.

Автор добавил, что влияние РФ на Ближнем Востоке также нервирует Соединенные Штаты, пишет «Газета.Ru». Уточняется, что при этом усиление давления на сотрудничающие страны с Россией не приносит результатов.

Бишар подчеркнул, что в настоящее время популярной позицией стало говорить «нет» Вашингтону в ближневосточном регионе. По его словам, там множество людей считают США «лицемерной империалистической державой».

Ранее, 12 июня, основатель Глобального института будущего Чандран Наир заявил, что западные страны, отрицающие новую реальность, ожидает «великая расплата». Наир считает, что сложившаяся ситуация обусловлена пятью ключевыми тенденциями, из-за которых Запад вынужден будет приспосабливаться к многополярному будущему.

24 мая член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик также выразил мнение, что у администрации президента Соединенных Штатов Джо Байдена «дела идут не очень хорошо» на Ближнем Востоке. Он отметил, что регион является препятствием в изоляции России, которую стремится проводить Запад, и, по сути, идет наперекор планам США и их союзников.

До этого, 19 мая, сенатор РФ Алексей Пушков, комментируя визит сирийского лидера Башара Асада на саммит лидеров арабских государств, отметил, что мнение Вашингтона не имеет особого веса за пределами западного мира.