МЧС сообщило о спасении более 2,2 тыс. человек после прорыва Каховской ГЭС
Сотрудники МЧС России спасли 2237 человек в Херсонской области после разрушения Каховской ГЭС, из них 194 ребенка, сообщает пресс-служба ведомства 14 июня.
«Эвакуировано 7248 человек, в том числе 421 ребенок и 138 маломобильных граждан», — говорится в сообщении Telegram-канала МЧС.
Кроме того, в зону подтопления было доставлено порядка 90 т продуктов питания и более 123 т бутилированной воды. Спасатели также проводят дезинфекцию, помогают откачивать воду и убирать мусор. Всего к ликвидации последствий прорыва дамбы привлечены 950 человек и 343 единицы техники.
Более 1,1 тыс. жилых домов Новокаховского городского округа полностью освободились от воды, всего вода отступила из 1872 жилых домов, добавили в ведомстве.
Теракт на Каховской ГЭС произошел в ночь на 6 июня, это привело к неконтролируемому сбросу воды. В результате десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, почти полностью затопило. Станция практически полностью ушла под воду.
В зону подтопления также попали Алешковский и Скадовский районы. По факту разрушения Каховской гидроэлектростанции и затопления территорий Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело о теракте.
Число жертв из-за разрушения Каховской ГЭС достигло 17 человек, сообщалось о госпитализации 84 человек.
Каховская ГЭС — шестая и самая нижняя на Днепре. Она замыкает Днепровский каскад. Станция обеспечивала разгрузку энергетических пиков в системе. Воды Каховского водохранилища питали засушливые районы Херсонской области и Крымский полуостров.