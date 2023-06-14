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Трехлетний ребенок выпал из окна многоэтажного дома на Камчатке

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Фото: СК РФ по Камчатскому краю
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Мальчик 2020 года рождения выпал из окна второго этажа многоквартирного дома в микрорайоне Рыбачий города Вилючинска Камчатского края. Как сообщили 14 июня в Следственном комитете (СК) России по региону, ребенок остался жив, но получил травмы.

«В настоящее время ребенок с различными травмами доставлен в медицинское учреждение региона для оказания медицинской помощи», — говорится в Telegram-канале СК РФ по Камчатскому краю.

Ведомством начата доследственная проверка. По ее итогам и после установления всех обстоятельств случившегося будет принято процессуальное решение.

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Ранее, 8 июня, было возбуждено уголовное дело по факту гибели четырехлетнего ребенка, выпавшего из окна седьмого этажа жилого дома на улице Кустанайской в Москве. Ребенок находился дома с няней. Как сообщили в прокуратуре столицы, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК («Причинение смерти по неосторожности»).

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