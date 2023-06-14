Греф не увидел необходимости в быстрой перестройке российской экономики

Экономика России была сильно интегрирована в мировую и быстрая ее перестройка невозможна, заявил 14 июня председатель правления Сбербанка Герман Греф.

«Российская экономика вообще очень сильно интегрирована в мировую экономику, и перестроить ее в короткий срок невозможно, да и не нужно. Мы производим целый ряд товаров в таком количестве, что на внутреннем рынке их невозможно освоить. Поэтому, конечно же, мы будем оставаться экспортно ориентированной страной», — поделился он в беседе с РБК.

Греф уточнил, что неоднозначным пока остается ответ на вопрос, сможет ли страна использовать потенциал внутреннего спроса, в том числе освободившегося после ухода традиционных поставщиков с рынка, указала «Газета.Ru».

Председатель правления Сбербанка отметил эффективную работу правительства для стимула производства местных локализованных поставщиков товаров и услуг.

«Но на коротком периоде времени это оценить достаточно сложно. Если эта политика будет развиваться, то мы будем иметь одновременно с разворотом экспорта с Запада на Восток всё-таки стимулирование развития внутреннего производства, причем не только товаров, но и услуг», — добавил Греф.

В этой же беседе глава Сбербанка спрогнозировал экономический рост к концу года. Он будет небольшим, но факт роста экономики в сложившихся условиях многозначителен и располагает к оптимизму.

Греф не разделяет пессимистические опасения стагнации и считает, что рыночность экономики показала огромный потенциал к приспособлению к новым условиям.

7 июня президент РФ Владимир Путин сообщил участникам Петербургского международного экономического форума, что ВВП России может вырасти на 1–2% в 2023 году. Он призвал сосредоточиться на достижении технологического и финансового суверенитета, выстраивании оптимальной кооперации и логистики.

Накануне, 6 июня, Всемирный банк дал прогноз по состоянию экономики России. По его данным, ВВП в реальном выражении сократится на 0,2% в 2023 году, однако уже в следующем вырастет на 1,2%. В 2025 году Всемирный банк также прогнозирует рост ВВП РФ, который составит 0,8%.