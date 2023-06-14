Реклама
Прямой эфир
Мир
Командование ВСУ сообщило о возгорании склада в Одессе после взрывов
Экономика
Вице-премьер Абрамченко спрогнозировала рост экспорта продукции АПК
Общество
Ветерана ВОВ избили в пансионате для пожилых в центре Новосибирска
Экономика
Греф не увидел необходимости в быстрой перестройке российской экономики
Мир
В Белом доме заявили о непричастности Байдена к обвинениям против Трампа
Общество
Наемники ВСУ захватили несколько дорогих особняков в районе Херсона
Общество
Суд приговорил экс-председателя СО РАН Асеева к условному сроку за мошенничество
Армия
В России создали всепогодный дрон-тяжеловес «Ультиматум»
Общество
МЧС сообщило о спасении более 2,2 тыс. человек после прорыва Каховской ГЭС
Мир
Аналитик Al Jazeera заявил о потере влияния США на Ближнем Востоке
Экономика
Объем возможных контрактов на ПМЭФ-2023 оценили в 6 трлн рублей
Общество
«Известия» показали кадры разрушений после обстрела Шебекино
Сюжет:

Командование ВСУ сообщило о возгорании склада в Одессе после взрывов

0
Фото: соцсети
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Одессе ночью было повреждено складское помещение, в результате произошел пожар. Об этом в среду, 14 июня, сообщило оперативное командование «Юг» украинских войск.

«Складское помещение: разрушение 1000 кв. м и пожар на площади 400 кв. м», — говорится в публикации на странице командования в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной экстремистской в РФ).

Ночью в этот день сообщалось о взрывах в Одессе. На территории региона была объявлена воздушная тревога. Сирены также звучали в Николаевской, Кировоградской и Полтавской областях.

До этого, в ночь на 14 июня, сообщалось о взрывах в Днепропетровской области. В этом регионе также была объявлена воздушная тревога.

В Минобороны РФ на данный момент информацию о взрывах и повреждении помещения не прокомментировали.

Комплексный подход: какими средствами ПВО располагает Украина
И какие возможности противовоздушной обороны они дают Киеву

Российские военные начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября 2022 года. Как отметил тогда президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023