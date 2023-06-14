Командование ВСУ сообщило о возгорании склада в Одессе после взрывов

В Одессе ночью было повреждено складское помещение, в результате произошел пожар. Об этом в среду, 14 июня, сообщило оперативное командование «Юг» украинских войск.

«Складское помещение: разрушение 1000 кв. м и пожар на площади 400 кв. м», — говорится в публикации на странице командования в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной экстремистской в РФ).

Ночью в этот день сообщалось о взрывах в Одессе. На территории региона была объявлена воздушная тревога. Сирены также звучали в Николаевской, Кировоградской и Полтавской областях.

До этого, в ночь на 14 июня, сообщалось о взрывах в Днепропетровской области. В этом регионе также была объявлена воздушная тревога.

В Минобороны РФ на данный момент информацию о взрывах и повреждении помещения не прокомментировали.

Российские военные начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября 2022 года. Как отметил тогда президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.