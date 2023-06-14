В Иркутской области более 35 человек отравились шаурмой

В Братске Иркутской области 10 человек, из которых пятеро несовершеннолетних, были госпитализированы после посещения кафе. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Кобзев в своем Telegram-канале в среду, 14 июня. Общее число отравившихся превышает 35 человек.

Известно, что все остальные, обратившиеся за медицинской помощью, находятся в состоянии легкой и средней степени тяжести и лечатся амбулаторно. Отмечается, что первый вызов был принят вчера утром, более десятка обращений поступили позже в тот же день.

По факту случившегося вся информация была передана в Управление Роспотребнадзора по Иркутской области.

Следственное управление Следственного комитета России по Иркутской области возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (производство, хранение, сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности). Уточняется, что пострадавших госпитализировали с диагнозом «острая кишечная инфекция» после употребления шаурмы, приобретенной в кафе быстрого питания «Шаурму хочу».

Ранее, в апреле, сообщалось, что житель Орла по суду получит 30 тыс. рублей в качестве компенсации за отравление шаурмой в одном из городских кафе. Основанием для обращения в суд послужило оказание услуги общественного питания низкого качества. Потребитель 12 августа 2022 года купил шаурму в Пищевом переулке. После ее употребления он почувствовал недомогание и обратился за медицинской помощью. Мужчине поставили диагноз — другой гастроэнтерит и колит инфекционного и неуточненного происхождения.