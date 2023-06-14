В Москве благоустроят участок Ленинского проспекта

На юго-западе Москвы стартовало благоустройство участка Ленинского проспекта. Об этом во вторник, 13 июня, рассказал заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

В ходе работ планируется расширить тротуары, заменить асфальт, установить шесть остановок с USB-портами, оборудовать парковочные карманы.

По словам Бирюкова, за два года в столице благоустроили два участка магистрали Ленинского проспекта, отмечает телеканал «360». В порядок привели территории от проезда Апакова до Университетского проспекта, а также от улицы Кравченко до МКАД.

Также в этом году специалисты обновят территорию от Университетского проспекта до Ломоносовского проспекта. Ведется прокладка кабельной канализации, куда уберут воздушные линии. Помимо этого, обновят и увеличат пешеходную зону до более чем 42 тыс. кв. м. На время ремонта для горожан обустроили безопасные проходы, уточняет РИАМО.

Также в зоне благоустройства установят почти 250 фонарей и около 170 опор контрастного освещения, разместят навигационные стелы и комфортные скамейки, сообщает агентство городских новостей «Москва». Современным оборудованием оснастят одну спортивную и две детские площадки. После завершения основных работ на участке высадят кустарники и деревья.

8 июня мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что специалисты начали работы по благоустройству территории около Бауманского университета.

В частности, в ходе благоустройства будут созданы комфортные условия для пешеходов. Общая площадь работ составит порядка 14 га. По возможности будут расширены тротуары на 1,5–2 м, заменено их покрытие.