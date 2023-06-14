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В России могут разрешить полеты агродронов на высоте до 150 м

Вице-премьер Абрамченко: возможно разрешение полетов агродронов на высоте до 150 м
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Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
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Сельхозпроизводителям могут разрешить использовать ранее запрещенные в некоторых регионах беспилотные летательные аппараты, но на ограниченной высоте — 150 м. Об этом в среду, 14 июня, заявила вице-премьер Виктория Абрамченко.

«Существуют определенные ограничения по использованию беспилотных летательных аппаратов на территории ряда регионов. Здесь дискуссия ведется с Минтрансом — высота полетов агродронов не больше 150 метров», — сказала она в беседе с «РИА Новости» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По ее словам, использование агродронов будет продолжено, если «с Минтрансом удастся договориться». Вице-премьер выразила уверенность, что коллеги смогут найти компромиссное решение.

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Ранее, 13 июня, в Росавиации рассказали об ответственности, грозящей за несанкционированный запуск дрона в России. На данный момент нарушение правил использования воздушного пространства влечет штрафы, а в случае причинения тяжкого вреда здоровью или смерти человека — лишение свободы.

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