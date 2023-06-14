«Вегас Голден Найтс» стал обладателем Кубка Стэнли

Хоккейный клуб «Вегас Голден Найтс», за который выступает российский спортсмен Иван Барбашев, разгромил «Флорида Пантерз» в финале Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и завоевал Кубок Стэнли. Матч состоялся в ночь на 14 июня и закончился со счетом 9:3.

Первый период завершился в пользу «Вегаса» со счетом 2:0, во втором периоде «Флорида» смогла отыграть одну шайбу, однако потом пропустила еще четыре. В середине третьего периода забитым голом отличился Иван Барбашев, сообщает «Спорт-Экспресс».

Это был пятый матч финальной серии плей-офф Кубка Стэнли, завершившейся общим счетом 4–1 в серии. Таким образом, клуб «Вегас Голден Найтс», созданный всего шесть лет назад, впервые стал обладателем этого ценного трофея.

Россиянин Барбашев стал чемпионом НХЛ во второй раз. До этого он выигрывал Кубок в сезоне 2018/19 в составе «Сент-Луис Блюз».

Ранее, 11 июня, «Вегас Голден Найтс» обыграл «Флорида Пантерз» в четвертом матче финальной серии НХЛ. Тогда игра завершилась со счетом 3:2.