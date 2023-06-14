Хирург объяснил долгое непроявление симптомов закупорки сосудов

Врач-хирург, доцент кафедры интервенционной кардиоангиологии Сеченовского университета Алексей Азаров объяснил, почему симптомы закупорки сосудов могут не проявляться в течение долгого времени.

В беседе с «Газетой.Ru» во вторник, 13 июня, специалист отметил, что стенокардия (боль за грудиной) возникает только тогда, когда потеря просвета сосуда будет достигать 70%.

По словам врача, до этого момента человек не чувствует ничего странного. Для того чтобы ощутить что-то, нужно пробежать несколько километров, но в повседневной жизни этого не требуется, пишет сайт kp.ru.

«Похожая проблема бывает у пациентов с инфарктом миокарда, которые накануне чувствовали себя прекрасно», — объяснил Азаров.

В некоторых случаях, по его словам, бляшка растет не внутрь сосуда, а наружу. По составу это, как правило, фиброатерома, богатая жирами, плохим холестерином. При этом пациент не испытывает симптомов ишемии, но бляшка в какой-то момент разрывается, а ее содержимое попадает в кровь, из-за чего возникает восходящий тромбоз.

В этот же день Азаров рассказал, что рискам развития сердечно-сосудистых заболеваний и инфарктов наиболее подвержены мужчины в возрасте старше 50 лет, которые ведут нездоровый образ жизни, отмечает телеканал «360». Врач также отметил, что болезни сердца имеют генетическую природу и часто передаются по наследству.

13 июня врач-эндокринолог Полина Игнатьева посоветовала есть зелень, овощи, фрукты и рыбу для здоровья сердца. Также следует ограничить употребление красного мяса и исключить переработанное. Кроме того, рекомендуется есть в небольшом количестве птицу, кисломолочные продукты и яйца.

31 мая врач-кардиолог Ольга Бутяева заявила о важности отказа от курения для снижения риска инсульта. По ее словам, оно очень вредно для сосудов. Кроме того, важно следить за уровнем холестерина и соблюдать гипохолестериновую диету, пишет RT.

В январе невролог Талдомской ЦРБ Екатерина Семенова предупредила, что людям при сердечной недостаточности и пороках сердца не рекомендуется заниматься плаванием. Как отмечает НСН, этот вид спорта противопоказан также при эпилепсии и сильных болевых синдромах.

В январе прошлого года гастроэнтеролог, к.м.н. Сергей Вялов рассказал, что бутерброды с маслом и сыром могут нанести вред сердцу, а также поджелудочной железе. Также медик добавил, что для сердца имеет наибольшее значение не количество съеденных бутербродов, а регулярность их потребления, отмечает телеканал «Звезда». Каждый день есть их не стоит.