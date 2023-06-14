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Журналист Radio France изумился масштабу восстановления Мариуполя

Журналиста Radio France Тронше поразил масштаб восстановления Мариуполя
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Фото: RADIO FRANCE/SYLVAIN TRONCHET
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Журналист Radio France Сильвен Тронше в начале июня побывал в Мариуполе: он прошелся по улицам, пообщался с жителями, посмотрел на восстановление города, масштабы которого его изумили. Об этом говорится в заметке на Francetvinfo.

«Прибыв в Мариуполь, Сильвен Тронше сразу же был поражен масштабами строительства: дорожная инфраструктура, совершенно новые и красочные здания, отели для туристов», — сообщается в материале от 11 июня.

По мнению Тронше, цель нового Мариуполя — стать курортом на Азовском море. Журналист признался, что за всё время работы в городе ему никто не мешал, он чувствовал безопасность и мог заниматься своим делом.

Он отметил, что оставшиеся в городе жители говорят о единственном желании — мира.

«И обещание лучшего будущего воплощено в новом городе, который российские экскаваторы и краны поднимают с земли», — подчеркнул Тронше.

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12 июня глава городской администрации Олег Моргун рассказал, что власти Мариуполя рассчитывают закончить работу по восстановлению города в течение ближайших трех лет. По его словам, на сегодняшний день в Мариуполе ведутся работы по ремонту и строительству 1,8 тыс. социально значимых объектов.

Российские власти восстанавливают Мариуполь после обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Президент РФ Владимир Путин призвал возвращать жизнь в новых регионах в нормальное русло. В рамках ремонтных работ улучшается жилье, строятся дороги, соцобъекты, объекты энергетики, налаживается промышленное и сельское производство.

В частности, в Мариуполе уже запущено трамвайное движение: 2 мая глава государства по видеосвязи дал ему старт.

В этот же день российский лидер поделился планами по развитию транспортной системы в городе. По его словам, в эксплуатацию вводится около 10 км трамвайных путей. Путин заявил, что восстановительные работы ведутся в высоком темпе и уже есть результаты, однако многое еще предстоит сделать.

Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области 30 сентября 2022 года вошли в состав РФ по итогам референдумов, проведенных с 23 по 27 сентября.

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