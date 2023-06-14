Politico: главком ВСУ Залужный руководил подготовкой диверсий на «Северных потоках»

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный мог являться руководителем диверсий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» (СП). Об этом во вторник, 13 июня, сообщила газета Politico.

По информации издания, Служба военной разведки Нидерландов (MIVD) получила наводку о «неизбежном нападении» на «Северный поток» от источника на Украине еще в июне, за три месяца до серии подводных взрывов.

Согласно полученному в MIVD плану, операцией против «Северного потока» руководил Залужный, а в роли исполнителя была небольшая группа водолазов, передвигавшихся на парусной лодке, сказано в материале.

Как сообщает Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS), тогда, в июне, ЦРУ предупредило Украину не устраивать диверсию, однако спустя три месяца взрывы на газопроводе все-таки произошли, и по выявленному ранее сценарию. По данным издания, президент Украины Владимир Зеленский не должен был знать об операции.

Ранее этим же днем стало известно, что Вашингтон летом 2022 года предостерегал Киев от совершения диверсий на «Северных потоках». Так, предупреждение в адрес киевских властей озвучило правительство США. Оно прозвучало «за несколько месяцев» до теракта.

10 июня бельгийские СМИ сообщили, что ЦРУ США через некоторое время после подрывов газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» уведомило Бельгию о «предполагаемой роли Украины» в теракте. При этом представитель министерства обороны Бельгии отказался давать СМИ комментарий об этом.

Согласно результатам расследования американского журналиста Сеймура Херша, опубликованным в начале февраля, к взрывам на газопроводах причастны США. Херш утверждает, что газопроводы заминировали американские водолазы во время учений Baltops в Балтийском море еще в июне прошлого года, а активировали взрывчатку норвежцы.

Утечки на газопроводах были обнаружены в сентябре 2022 года. Представитель сейсмоцентра Швеции Бьерн Лунд заявил, что в районе утечек на трубопроводах в момент ЧП было зарегистрировано два мощных подводных взрыва. После этого на месте аварии были найдены следы взрывчатки.

В Москве произошедшее назвали актом международного терроризма, а также указали, что не считают объективным проведение расследования инцидента без участия специалистов из России.