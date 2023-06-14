День московского спорта пройдет 1 июля в «Лужниках»

День московского спорта проведут в «Лужниках» 1 июля, участие в нем смогут принять свыше 200 тыс. человек. Об этом во вторник, 13 июня, сообщила пресс-служба мэрии столицы.

Отмечается, что территорию вокруг олимпийского объекта превратят в масштабную инсталляцию, где гости мероприятия смогут узнать о развитии спорта в столице, о легендарных триумфах и победах. В департаменте спорта сообщили, что большинство активностей будут связаны с цифрой 100, пишет «Москва 24».

Помимо этого, москвичи смогут встретиться со звездными атлетами и принять участие в ток-шоу, отмечает телеканал «360».

Помимо этого, для гостей мероприятия оборудуют пространства для разных видов спорта, в том числе для шахмат, регби и стретчинга, пишет сайт aif.ru. Запланирован футбольный турнир среди блогеров, а также фестиваль фигурного катания на Малой спортивной арене, пишет НСН. Также в программе стритбол, настольный теннис, экстремальные виды спорта и прочее, уточняет РИАМО.

Взрослые смогут преодолеть полосу препятствий, для детей организуют развлекательную площадку с беговелами, аквагримом, радиоуправляемыми машинками и памп-треком.

Старт программы в 12:00, вход будет бесплатным, однако на некоторые мероприятия необходима предварительная регистрация, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Мероприятие приурочено к 100-летию московского спорта.

Ранее стало известно, что в Москве с 19 по 25 июня пройдет Международный джазовый фестиваль, на котором выступят более 1 тыс. российских и иностранных музыкантов. Открытие и закрытие фестиваля пройдут в концертном зале «Зарядье».