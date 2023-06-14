Реклама
Прямой эфир
Мир
В Сирии сообщили о ракетном ударе по окрестностям Дамаска
Мир
В двух округах Херсонской области уровень воды снизился почти до нуля
Мир
В Дании сообщили о планах приобрести подлодки для сдерживания ВМФ России
Мир
На Украине сообщили о взрывах в Днепропетровской области
Экономика
Греф спрогнозировал рост экономики РФ к концу года
Мир
Politico заподозрила главкома ВСУ Залужного в руководстве взрывами на СП
Общество
Правительство РФ одобрило законопроект о налоге на сверхприбыль крупных компаний
Армия
Водитель-заправщик Меметов вывел авто из-под обстрела и спас топливо от возгорания
Мир
Боррель назвал невозможным отказ от контактов с поддерживающими РФ странами
Общество
Путин наградил погибшего при тушении пожара под Волгоградом сотрудника администрации
Общество
Синоптики спрогнозировали до 26 градусов тепла в Московском регионе в среду
Происшествия
В Обнинске мотоциклист сбил пешехода и скрылся с места ДТП
Сюжет:

Наемники ВСУ захватили несколько дорогих особняков в районе Херсона

«РИА Новости»: наемники ВСУ захватывают дорогие особняки в Херсоне
0
Фото: РИА Новости
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Наемники из группировки «Кавказский легион» захватили два квартала особняков в престижном районе Херсона, сообщил «РИА Новости» 14 июня сотрудник российских силовых структур со ссылкой на своих информаторов в Вооруженных силах Украины (ВСУ).

«По состоянию на 30 мая группа наемников, входящих в состав «Кавказского легиона», совместно с военнослужащими ВС Украины дислоцировалась в частном двухэтажном доме по адресу город Херсон, 4-я улица Верёвчина, дом 23а. Дом расположен в элитной застройке и окружен частными домовладениями», — рассказал он.

Источник добавил, что по указанному адресу теперь проживают грузинские наемники, в том числе командир «Кавказского легиона» Ладо Гамсахурдия. Захват дома, по его словам, возможно, проводился при посредничестве советника Гамсахурдии, ответственного за разведдеятельность Алексея Любинского с позывным Херсон. Подобными делами он ранее промышлял в Запорожской области.

«В конце 2022 года Любинский совместно с боевиками «Кавказского легиона» занимался захватом частных домовладений, принадлежавших, по их мнению, пророссийски настроенным жителям Запорожской области», — пояснил собеседник агентства.

По данным российских силовиков, полученным от источников в Херсоне, боевики захватили частные домовладения между 4-й и 5-й улицами Верёвчина и улицей Людвика Заменгофа, а также по адресам: улица Гагарина, дома №№ 117, 115, 125, 127.

Российские спецслужбы выяснили, что наемники «Кавказского легиона» получают по адресу дислокации посылки с гуманитарной помощью от волонтера на Западной Украине. Также был выявлен автобусный маршрут, по которому новобранцы «Кавказского легиона» попадают на Украину: Тбилиси–Батуми–Стамбул–Измаил–Одесса–Херсон.

Пункт поражения: ВС России разбили наемников в Харьковской области
Удары наносятся местам сосредоточения боевиков ВФУ и по складам, где накапливали боеприпасы и топливо для контрнаступления

В конце мая источник в российских силовых структурах сообщал, что на херсонском направлении находятся порядка 500 иностранных наемников. По его словам, на правобережье Днепра в Херсонской области находятся поляки, англичане и боевики, входящие в состав «Кавказского легиона», «Батальона имени Шейха Мансура» и «Грузинского легиона».

11 мая председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин на международной конференции «Конституция и конституционный контроль: развиваем доктрину и совершенствуем практику» сообщил, что ведомство установило факты вербовки в Вооруженные силы Украины (ВСУ) наемников более чем из 70 стран. Глава СК отметил, что также широко известно, как Европа оказывает помощь Украине, поставляя Киеву оружие.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023