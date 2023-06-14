Наемники ВСУ захватили несколько дорогих особняков в районе Херсона

Наемники из группировки «Кавказский легион» захватили два квартала особняков в престижном районе Херсона, сообщил «РИА Новости» 14 июня сотрудник российских силовых структур со ссылкой на своих информаторов в Вооруженных силах Украины (ВСУ).

«По состоянию на 30 мая группа наемников, входящих в состав «Кавказского легиона», совместно с военнослужащими ВС Украины дислоцировалась в частном двухэтажном доме по адресу город Херсон, 4-я улица Верёвчина, дом 23а. Дом расположен в элитной застройке и окружен частными домовладениями», — рассказал он.

Источник добавил, что по указанному адресу теперь проживают грузинские наемники, в том числе командир «Кавказского легиона» Ладо Гамсахурдия. Захват дома, по его словам, возможно, проводился при посредничестве советника Гамсахурдии, ответственного за разведдеятельность Алексея Любинского с позывным Херсон. Подобными делами он ранее промышлял в Запорожской области.

«В конце 2022 года Любинский совместно с боевиками «Кавказского легиона» занимался захватом частных домовладений, принадлежавших, по их мнению, пророссийски настроенным жителям Запорожской области», — пояснил собеседник агентства.

По данным российских силовиков, полученным от источников в Херсоне, боевики захватили частные домовладения между 4-й и 5-й улицами Верёвчина и улицей Людвика Заменгофа, а также по адресам: улица Гагарина, дома №№ 117, 115, 125, 127.

Российские спецслужбы выяснили, что наемники «Кавказского легиона» получают по адресу дислокации посылки с гуманитарной помощью от волонтера на Западной Украине. Также был выявлен автобусный маршрут, по которому новобранцы «Кавказского легиона» попадают на Украину: Тбилиси–Батуми–Стамбул–Измаил–Одесса–Херсон.

В конце мая источник в российских силовых структурах сообщал, что на херсонском направлении находятся порядка 500 иностранных наемников. По его словам, на правобережье Днепра в Херсонской области находятся поляки, англичане и боевики, входящие в состав «Кавказского легиона», «Батальона имени Шейха Мансура» и «Грузинского легиона».

11 мая председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин на международной конференции «Конституция и конституционный контроль: развиваем доктрину и совершенствуем практику» сообщил, что ведомство установило факты вербовки в Вооруженные силы Украины (ВСУ) наемников более чем из 70 стран. Глава СК отметил, что также широко известно, как Европа оказывает помощь Украине, поставляя Киеву оружие.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.