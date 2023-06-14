«Известия» показали кадры работы российских артиллеристов по позициям противника

Российские артиллеристы уничтожают позиции вооруженных формирований Украины (ВФУ) на запорожском направлении. Корреспондент «Известий» Кирилл Ольков в среду, 14 июня, показал кадры работы военнослужащих.

«Гиацинт круглосуточно работает на боевых позициях на линии соприкосновения. Скорость выстрелов — до шести в минуту, из походного в боевое положение он приводится всего за четыре минуты и готов уже наносить удары», — сообщил корреспондент.

На перезарядку — секунды, расчеты самоходных гаубиц работают без остановки. Корректирует и фиксирует цели беспилотник. По словам корреспондента «Известий», в этот раз военнослужащие Восточного военного округа уничтожили склад боеприпасов, а перед этим пехоту боевиков.

По словам корреспондента, российские войска накрывают украинских боевиков шквальным огнем артиллерийских снарядов каждый раз, как они пытаются прощупать оборону.

«На запорожском направлении сейчас активные боевые действия. Активное воздействие артиллерии противника. Играем в так называемый бадминтон. Украинские артиллеристы наносят удары [по нам] — мы их уничтожаем. Западное вооружение представлено гаубицами М777, присутствуют [реактивные системы залпового огня] HIMARS», — рассказал исполняющий обязанности командира артиллерийской батареи с позывным Ставрополь.

6 июня Минобороны РФ сообщило, что бойцы Южного военного округа (ЮВО) ВС РФ применили РСЗО БМ-21 «Град» и 152-миллиметровые гаубицы «Гиацинт-Б» для ударов по украинским объектам. Артиллеристы ЮВО поддерживают действия мотострелковых и танковых подразделений на запорожском направлении спецоперации.

25 мая корреспондент «Известий» Даниил Левин показал работу расчетов САУ «Гиацинт» Восточного военного округа по позициям ВСУ в Угледаре. Как отметил корреспондент, вес каждого снаряда — более 20 кг. Поэтому заряжают САУ «Гиацинт» вдвоем.

23 мая Минобороны РФ сообщило, что расчеты буксируемой гаубицы Д-20 уничтожили американский бронетранспортер M113. Также расчеты самоходной гаубицы «Гиацинт-С» первым выстрелом подбили обнаруженный танк ВСУ.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».