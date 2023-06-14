В Одессе прозвучали взрывы после объявления воздушной тревоги

В Одессе после объявления воздушной тревоги прогремели взрывы. Об этом ночью в среду, 14 июня, заявило агентство УНИАН в Telegram-канале.

На момент 2:39 ночи воздушная тревога была объявлена в Одесской, Николаевской, Кировоградской и Полтавской областях Украины.

В Минобороны РФ информацию о взрывах на данный момент не прокомментировали.

Ранее в этот день сообщалось о взрывах в Днепропетровской области.

Накануне стало известно о взрывах в Киеве, Кривом Роге и Днепре (до 2016 года носил название Днепропетровск), в Кропивницком и Тернопольской области. Помимо этого, в 03:54 стало известно об объявлении воздушной тревоги на территории всей Украины.

Российские военные начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября 2022 года. Как отметил тогда президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.