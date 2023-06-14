Больше 60 тыс. пар поженились в центрах госуслуг в Москве за два года

За два года в центрах госуслуг в Москве заключили брак более 60 тыс. пар. Об этом во вторник, 13 июня, рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Новые услуги органов ЗАГС появились в офисах «Мои документы» в 2021 году. По словам Раковой, там можно зарегистрировать брак, получить повторный документ, подать заявление на внесение изменений в записи актов гражданского состояния, а также расторгнуть брак, отмечает агентство городских новостей «Москва». Данные услуги получили уже порядка 800 тыс. раз.

Ракова отметила, что чаще всего москвичи оформляют повторные документы, а также регистрируют брак в неторжественной обстановке. Как уточняет НСН, во флагманских офисах пяти административных округов столицы, а также в обновленных районных центрах госуслуг есть кабинеты с фотозонами. В них жених и невеста могут сделать свадебные снимки на память, пишет РИАМО.

Помимо этого, во всех центрах госуслуг россияне могут получить справку об отсутствии факта государственной регистрации заключения брака, отмечает RT.

Центры «Мои документы» предоставляют более 280 госуслуг, 99% из которых можно получить по экстерриториальному принципу, сообщает телеканал «360».

12 апреля в столичной мэрии рассказали, что в Москве с 2021 года более 500 пар заключили брак в павильоне «Космос» на ВДНХ.

Площадка для регистрации браков была открыта в год 60-летия полета в космос Юрия Гагарина. Молодожены могут провести свадебную фотосессию в необычном выставочном зале павильона во время проверки документов, где находится зона ожидания бракосочетания.