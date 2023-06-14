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В России открыли предзаказ Apple Vision Pro с двойной наценкой

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Фото: REUTERS/Loren Elliott
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В РФ начали собирать предзаказы на гарнитуру Apple Vision Pro, которую компания из Купертино представила 5 июня. Стоимость на «Авито» и в некоторых интернет-магазинах варьируется от 300 до 500 тыс. рублей.

Дополнение следует: когда новая гарнитура Apple появится в России
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«В данный момент мы собираем предзаказы на устройство. Для того, чтобы стать одним из первых обладателей этого девайса, требуется внести полную предоплату», — рассказал «Известиям» один из продавцов.

В пресс-службе «Авито» отметили, что блокируют объявления о продаже любых товаров, которые пока нельзя купить ни в России, ни в мире.

Кроме того, гарнитура Apple Vision Pro появилась и в некоторых интернет-магазинах в регионах, в частности в OnlyPhones и IQMac. Представители последнего сообщили, что сейчас пока поставили карточку товара и в данный момент собирают предзаказы на шлем, как только он появится в продаже, покупатели смогут получить свой девайс. В OnlyPhones не ответили на звонок «Известий».

«Мы хотели бы предостеречь от подобных покупок: шанс того, что магазин или продавец, взяв деньги, пропадет с радаров, очень большой. Также может быть вариант, когда передав денежные средства за предзаказ, покупатель в дальнейшем столкнется с вымогательством. Кроме того, есть вероятность того, что мошенники воспользуются персональными данными клиента в целях социальной инженерии», — объяснил директор департамента анализа защищенности и противодействия мошенничеству Bi.Zone Евгений Волошин.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Шлем подальше: в РФ предлагают предзаказ гарнитуры Apple с двойной наценкой

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