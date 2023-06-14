Reuters узнало о попытках США заключить контракт с Индией на поставку беспилотников

Соединенные Штаты ждут от Индии заключения крупного контракта на поставку американских беспилотников морской разведки MQ-9B SeaGuardian. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники 14 июня.

Как уточняется в публикации, Индия давно заинтересована в покупке крупных вооруженных беспилотников у США, но из-за бюрократических моментов сделка откладывалась. Сумма сделки, реализация которой рассчитана на несколько лет, может достигать $3 млрд. Первоначально рассматривался вариант продажи 30 беспилотников, позже — 24, однако точное количество на данный момент неизвестно.

Решить проблему американская сторона рассчитывает в ходе визита премьер-министра Индии Нарендра Моди в Белый дом 22 июня. Отмечается, что Индия планирует часть компонентов беспилотника производить внутри страны, что также может осложнить заключение сделки, отмечает Reuters.

7 июня стало известно, что советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан посетит Индию 13 и 14 июня для обсуждения оборонного сотрудничества.

Вашингтон хочет предложить Индии присоединиться к формату НАТО+, в который входят Австралия, Новая Зеландия, Израиль, Япония и Южная Корея. Данный формат подразумевает, что участники не претендуют на членство в блоке, но при этом обмениваются как разведданными, так и военными технологиями.

6 июня агентство Bloomberg сообщило, что США и Индия взяли на себя новые обязательства по углублению сотрудничества в оборонной промышленности, в том числе путем обмена передовыми технологиями, с целью противодействия растущему влиянию Китая в регионе.

Индия стремится вести нейтральную политику на международной арене, однако давление на Дели со стороны Вашингтона и его союзников постоянно растет. Так, 5 июня посол России в Индии Денис Алипов в интервью «Известиям» заявил, что главная цель США — это оторвать Индию от России.