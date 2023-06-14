Объем возможных контрактов на ПМЭФ-2023 оценили в шесть трлн рублей

С 14 по 17 июня пройдет Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), в котором примут участие делегаты из более чем 130 стран. Главным гостем заявлены ОАЭ.

ПМЭФ-2023 пройдет под лозунгом «Суверенное развитие — основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений». Участники более чем 150 сессий будут обсуждать развитие экономики РФ в условиях санкций, технологический суверенитет страны, рынок труда, приоритеты социальной политики и международные отношения.

Центральным событием форума станет пленарная сессия 16 июня, которую проведет президент РФ Владимир Путин. Кроме того, запланировано шесть двусторонних деловых встреч с партнерами из арабских стран, Китая, Индии, Латинской Америки, АСЕАН.

Объем заключенных контрактов на ПМЭФ может достичь шести трлн рублей, оценил основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский. При этом упор в части инвестиций будет делаться на отечественные компании, способные заместить ушедшие иностранные, добавил он.

Сумма сделок может достигнуть нескольких десятков млрд долларов, согласился директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков. Как отметил эксперт, основные соглашения, предположительно, будут включать инвестиции в инновационные отрасли и договоренности о сотрудничестве между компаниями и государствами.

Главными отличиями форума в этом году будут сокращение списка иностранных гостей и отсутствие на площадке журналистов из недружественных стран. По словам гендиректора Корпорации МСП Александра Исаевича, на ПМЭФ-2023 будут подводиться итоги жизни в условиях санкций.

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Сдельное предложение: объем контрактов на ПМЭФ может достичь 6 трлн рублей