Реклама
Прямой эфир
Армия
Под Авдеевкой ВС РФ спасли брошенных сослуживцами раненых солдат ВСУ
Экономика
Вице-премьер Абрамченко спрогнозировала рост экспорта продукции АПК
Общество
Ветерана ВОВ избили в пансионате для пожилых в центре Новосибирска
Мир
Посол РФ в США указал на желание Вашингтона втягиваться в украинский конфликт
Общество
Наемники ВСУ захватили несколько дорогих особняков в районе Херсона
Общество
Суд приговорил экс-председателя СО РАН Асеева к условному сроку за мошенничество
Экономика
Российские рестораны откроются в странах СНГ
Общество
Журналист Radio France изумился масштабу восстановления Мариуполя
Армия
Корабли Балтийского флота в ходе учения разыграли артиллерийский бой
Экономика
Объем возможных контрактов на ПМЭФ-2023 оценили в шесть трлн рублей
Происшествия
Ребенок погиб при возгорании дачи в Новосибирске
Спорт
«Вегас Голден Найтс» стал обладателем Кубка Стэнли
Сюжет:

Объем возможных контрактов на ПМЭФ-2023 оценили в шесть трлн рублей

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

С 14 по 17 июня пройдет Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), в котором примут участие делегаты из более чем 130 стран. Главным гостем заявлены ОАЭ.

Суверенным курсом: главное о ПМЭФ-2023
Мероприятия пройдут в петербургском «Экспофоруме» 14-17 июня

ПМЭФ-2023 пройдет под лозунгом «Суверенное развитие — основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений». Участники более чем 150 сессий будут обсуждать развитие экономики РФ в условиях санкций, технологический суверенитет страны, рынок труда, приоритеты социальной политики и международные отношения.

Центральным событием форума станет пленарная сессия 16 июня, которую проведет президент РФ Владимир Путин. Кроме того, запланировано шесть двусторонних деловых встреч с партнерами из арабских стран, Китая, Индии, Латинской Америки, АСЕАН.

Объем заключенных контрактов на ПМЭФ может достичь шести трлн рублей, оценил основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский. При этом упор в части инвестиций будет делаться на отечественные компании, способные заместить ушедшие иностранные, добавил он.

Сумма сделок может достигнуть нескольких десятков млрд долларов, согласился директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков. Как отметил эксперт, основные соглашения, предположительно, будут включать инвестиции в инновационные отрасли и договоренности о сотрудничестве между компаниями и государствами.

Главными отличиями форума в этом году будут сокращение списка иностранных гостей и отсутствие на площадке журналистов из недружественных стран. По словам гендиректора Корпорации МСП Александра Исаевича, на ПМЭФ-2023 будут подводиться итоги жизни в условиях санкций.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Сдельное предложение: объем контрактов на ПМЭФ может достичь 6 трлн рублей

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023