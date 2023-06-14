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В России попросили изменить правила судебных экспертиз при врачебных ошибках

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Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
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Практикующим медикам могут запретить участвовать в судебных экспертизах по фактам вероятных врачебных ошибок. Соответствующее обращение в Минздрав подготовили эксперты «Общественной потребительской инициативы» (ОПИ).

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Они настаивают, что необходимо ужесточить требования к процедуре проведения судебно-медицинских экспертиз. И прежде всего не допускать к ним практикующих медиков.

«Необходимо ужесточить не только порядок проведения экспертизы, но и требования к экспертам и организациям, которые к ней могут быть допущены. Это не должны быть действующие сотрудники медицинских учреждений, государственных или частных. Для оценки таких случаев нужны полностью независимые эксперты, например сотрудники вузов. Это поможет исключить пристрастность при вынесении заключения», — пояснил инициативу руководитель ОПИ Олег Павлов.

Поводом для инициативы стал громкий случай с жительницей Сочи Яной Шестаковой, в теле которой врачи во время операции по удалению раковой опухоли забыли скальпель.

Это далеко не единственный эпизод «забывчивости» медиков — подобные случаи в последние годы происходили в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Тюмени, Уфе, Воронеже.

При этом доказать сам факт врачебной ошибки и привлечь врачей к ответственности всегда оказывается крайне сложно. Корпоративная солидарность мешает экспертам-врачам выносить объективные заключения в отношении своих коллег и признавать их профессиональные промахи, заявили «Известиям» медицинские юристы.

В Госдуме инициативу с независимой комиссией поддержали, но при этом предостерегли от слишком радикальных мер в отношении врачей.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Инородное дело: медикам хотят запретить оценивать врачебные ошибки

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