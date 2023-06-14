Во Владивостоке студента наградили за спасение провалившихся под лед школьников

Врио главы управления МВД России по Приморскому краю Евгений Долматов наградил жителя Владивостока за мужество и активную гражданскую позицию, о чем сообщили в Telegram-канале ведомства в среду, 14 июня.

Студент судостроительного колледжа Артем Сукач и его однокурсник Дмитрий Федотенков спасли провалившихся под лед школьников. Молодые люди возвращались домой с занятий, увидев тонущих детей и бросились им на помощь.

Происшествие на льду одного из озер парка Минного городка случилось еще в марте 2022 года. О героическом поступке студентов узнали инспекторы по делам несовершеннолетних и сообщили о нем в министерство. Евгений Долматов вручил Артему нагрудный знак МВД России «Горячее сердце» и поблагодарил за доброе дело, сказано в сообщении в Telegram-канале регионального управления МВД.

«Думаю, каждый должен был так поступить, и это не особо героическое. Люди были в проблемной ситуации, и им нужно было помочь», — сказал Артем Сукач.

«Горячее сердце» — Всероссийская общественно-государственная инициатива. Проект был создан в 2013 году Фондом социально-культурных инициатив. Такая награда вручается детям и молодежи в возрасте от семи до 23 лет, совершивших различные подвиги и общественно-значимые поступки.

В Новосибирской области 12-летний мальчик смог спасти двух друзей, которые начали тонуть в реке Обь. В этот момент рядом находился 12-летний знакомый пострадавших — он смог вытащить из воды двух младших братьев.