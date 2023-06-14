Эксперт рассказал о подготовке Украиной основных сил для продолжения атак

Вооруженные формирования Украины (ВФУ) в настоящий момент готовят свои основные силы для продолжения наступления, рассказал «Известиям» военный эксперт Василий Дандыкин.

«Сейчас они переформируются. Атакуют и на авдеевском, и на артемовском направлениях, и в районе Сватово – Кременная, и в районе многострадального Шебекино. А на всё сил не хватает. Но они будут наступать», — считает он.



Эксперт напомнил, что, по оценкам президента РФ Владимира Путина, ВФУ потеряли до 30% западной военной техники.



«70% еще осталось. И наша задача — уничтожать ее. Определенную роль играет то, что наши создали приличную оборону, бойцы имеют и опыт, и мотивацию», — подчеркнул Дандыкин.



Кроме того, Вооруженные силы РФ будут использовать свою огневую мощь, которая многое решает на поле боя.



«У нас есть превосходство в артиллерии и авиации. Каждую ночь работают наши ВКС и ракетчики. Они бьют по резервам, и кто скажет, какие потери понесли украинские силы? Они всё скрывают», — подчеркнул эксперт.



В российском военном ведомстве 13 июня рассказали, что за сутки в зоне спецоперации украинские формирования потеряли не менее 750 человек и 53 единицы техники, включая гаубицы, танки, САУ и боевые бронированные автомобили.



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