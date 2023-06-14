Синоптики спрогнозировали до 26 градусов тепла в Московском регионе в среду
Небольшая облачность, отсутствие осадков и до 26 градусов тепла — такая погода ожидает Московский регион в среду, 14 июня. Соответствующий прогноз опубликован на сайте российского Гидрометцентра.
Днем температура воздуха в Москве будет варьироваться в диапазоне +24…+26 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +10.
В Московской области днем ожидается от +22 до +27 градусов, ночью похолодает до +7.
Прогнозируется северо-восточный ветер со скоростью 5–10 м/с.
Атмосферное давление составит 752 мм ртутного столба.
13 июня глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, что на этой неделе жители Москвы впервые почувствуют летнюю жару, максимальные значения температуры поднимутся до +29 градусов. По его словам, ни в один из дней, вплоть до воскресенья, никаких осадков не ожидается.
9 июня Александр Шувалов рассказал «Известиям», что купальный сезон в столице откроется в следующие выходные, 17 и 18 июня, когда вода прогреется до +20…+22 градусов.
В начале месяца синоптики рассказали, что июнь в Москве будет нежарким и засушливым. Дефицит осадков в первый месяц лета может достигнуть 30%.