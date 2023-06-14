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NOS: подготовкой диверсий на «Северных потоках» мог руководить главком ВСУ Залужный

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За диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» (СП) ответственен главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный, который и руководил операцией. Об этом заявила Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS) во вторник, 13 июня.

Как пишет издание, в диверсии участвовала небольшая группа водолазов, передвигавшихся на паруснике. Изначально подрыв должен был состояться в середине июня 2022 года, однако план не удался.

Уточняется,что Служба военной разведки Нидерландов (MIVD) предупредила о готовящемся подрыве ЦРУ, которое призвало Украину не взрывать «Северный поток».

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5 июня в интернет-издание The Grayzone просочилось сообщение, согласно которому на одном из мест взрывов трубопровода «Северный поток» был обнаружен водолазный ботинок, которыми пользуются ВМС США.

1 июня сообщалось, что одним из исполнителей теракта на «Северных потоках» мог быть 26-летний украинский военнослужащий, До этого, 26 мая, стало известно, что у немецких следователей находится всё больше оснований, указывающих на причастность Украины к взрывам.

Американский журналист Сеймур Херш утверждает, что газопроводы заминировали американские водолазы во время учений Baltops в Балтийском море еще в июне прошлого года, а активировали взрывчатку норвежцы. Мотивы Вашингтона, со слов журналиста, заключались в том, чтобы вынудить Германию оказать Украине военную и финансовую поддержку.

Утечки на газопроводах были обнаружены в сентябре 2022 года. Представитель сейсмоцентра Швеции Бьерн Лунд заявил, что в районе утечек на трубопроводах в момент ЧП было зарегистрировано два мощных подводных взрыва. После этого на месте аварии были найдены следы взрывчатки.

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