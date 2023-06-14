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Посол ЮАР допустил проведение совместных учений с РФ

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Фото: AP Photo/Themba Hadebe
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Проведение совместных сухопутных военных учений с РФ и Китаем возможно в будущем, заявил «Известиям» посол ЮАР в РФ Мзувукиле Макетука.

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«Я бы ожидал этого, потому что у ЮАР есть военное сотрудничество со многими странами — с Британией, США, Францией», — отметил дипломат.

Ранее, в феврале, прошли совместные военно-морские учения РФ, КНР и ЮАР в Индийском океане. Позже, в мае, Москву посетил главнокомандующий сухопутными войсками ЮАР генерал-лейтенант Лоуренс Мбата, который провел переговоры с российским коллегой Олегом Салюковым.

«Это рядовая встреча в рамках нашего военного сотрудничества с Россией, время от времени военные встречаются. В прошлом году было два визита со стороны нашего главы минобороны. И визит главнокомандующего был призван укрепить наше сотрудничество в военной сфере. Это нормальный процесс», — пояснил посол.

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