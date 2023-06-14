Посол ЮАР рассказал о давлении на страну со стороны США
ЮАР продолжит развивать сотрудничество с Россией, несмотря на давление со стороны США, заявил «Известиям» посол ЮАР в РФ Мзувукиле Макетука.
«Все мы понимаем, что США всегда готовы наказать любую страну, которая выстраивает крепкие отношения с Россией», — сказал он.
Посол отметил, что отношения между ЮАР и Россией — это вопрос двусторонних связей.
«То, что некоторые третьи страны высказываются по этому вопросу, конечно, неприятно. Но ЮАР друг для всех. Мы сотрудничаем с США, у нас крепкие торговые связи с ЕС, мы также выстраиваем отношения со странами Ближнего Востока и Латинской Америки. И мы торгуем со всеми, независимо от обстоятельств», — подчеркнул дипломат.
Ранее американские законодатели призвали Белый Дом пересмотреть проведение форума программы AGOA (Закон об экономическом росте и возможностях в Африке, который предоставляет странам континента беспошлинный доступ на американский рынок. — Ред.) в ЮАР и перенести его в другую страну из-за тесных связей с Россией.
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«США готовы наказать любую страну, которая выстраивает крепкие отношения с Россией»