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Посол ЮАР рассказал о давлении на страну со стороны США

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Фото: Посольство ЮАР в России
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ЮАР продолжит развивать сотрудничество с Россией, несмотря на давление со стороны США, заявил «Известиям» посол ЮАР в РФ Мзувукиле Макетука.

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«Все мы понимаем, что США всегда готовы наказать любую страну, которая выстраивает крепкие отношения с Россией», — сказал он.

Посол отметил, что отношения между ЮАР и Россией — это вопрос двусторонних связей.

«То, что некоторые третьи страны высказываются по этому вопросу, конечно, неприятно. Но ЮАР друг для всех. Мы сотрудничаем с США, у нас крепкие торговые связи с ЕС, мы также выстраиваем отношения со странами Ближнего Востока и Латинской Америки. И мы торгуем со всеми, независимо от обстоятельств», — подчеркнул дипломат.

Ранее американские законодатели призвали Белый Дом пересмотреть проведение форума программы AGOA (Закон об экономическом росте и возможностях в Африке, который предоставляет странам континента беспошлинный доступ на американский рынок. — Ред.) в ЮАР и перенести его в другую страну из-за тесных связей с Россией.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«США готовы наказать любую страну, которая выстраивает крепкие отношения с Россией»

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