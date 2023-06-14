Путин заявил, что Россия думает над выходом из зерновой сделки

Россия думает о выходе из зерновой сделки, потому что Украина пользуется эти коридором для нападения с помощью беспилотников. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами во вторник, 13 июня.

«Мы сейчас думаем над тем, чтобы нам выйти из этой зерновой сделки. Тем более что эти коридоры, по которым идут корабли, постоянно используются противником для запуска беспилотников, морских беспилотников», — заявил российский лидер.

Владимир Путин также подчеркнул, что Россия несколько раз продлевала договоренности в интересах дружественных государств, таких как Африка и Латинская Америка.

В ответ на это в ООН заявили, что продолжат прикладывать усилия по обеспечению экспорта зерна с Украины, а также продовольствия и удобрений из России. Представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик подчеркнул, что не располагает данными об использовании Киевом коридоров зерновой сделки для запуска морских дронов против России.

26 мая замглавы МИД России Сергей Вершинин заявил, что зерновая сделка истечет 17 июля, если Россельхозбанк (РСХБ) не подключат к международной межбанковской системе SWIFT.

В том же месяце министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что если ситуация с зерновой сделкой не изменится, то ее продление не будет иметь смысла.

Продовольственная сделка была заключена в июле 2022 года в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. В то же время украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.