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Опубликованы кадры извержения вулкана на Филиппинах

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Фото: Соцсети
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Из-за начавшегося извержения вулкана Майон на острое Лусон на Филиппинах пострадали более 36 тыс. человек, о чем сообщило Philippine News Agency. Кадры катаклизма распространились в социальных сетях в среду, 14 июня.

В сообщении говорится, что жители 26 деревень пострадали из-за извержения. Сейчас эвакуированные могут получить семейные продуктовые наборы на следующие 45 дней, однако их не хватит на всех, кто был вынужден покинуть свой дом.

Управление гражданской обороны направило фильтрационные машины, чтобы решить проблему с питьевой водой. Cейчас правительство страны рассматривает вопрос о предоставлении финансовой помощи пострадавшим.

Отмечается, что Майон проснулся в начале июня. Тогда же Филиппинский институт вулканологии и сейсмологии присвоил ему третий уровень опасности.

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7 июня на Гавайях произошло извержение вулкана Килауэа. Примерно в 4:47 утра (17:47 мск. — Ред.) вулканическая обсерватория Геологической службы США зафиксировала на вершине Килауэа характерное для начала извержения свечение.

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